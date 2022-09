Amb el lema Manresa 2022. Transforma, l’Ajuntament de Manresa ha organitzat, amb la col·laboració de diverses entitats i espais, un seguit de concerts variats i amb intèrprets de diversos àmbits del món musical. També s’hi ha afegit el Festival Espurnes Barroques –que agermana música, patrimoni i gastronomia a diverses poblacions del Bages, Solsonès i Berguedà–, enguany amb el lema Llum Barroca, que l’ha dedicat a la celebració del 500 aniversari de l’estada de sant Ignasi a Manresa (Revista Musical Catalana, n. 376, pp. 22-24).

El festival va començar amb el concert de Jordi Savall amb la Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI, a la Seu, on va ser tantes vegades el sant. Savall va oferir un concert únic, irrepetible, fet a mida, amb el títol Vocació, èxode i èxtasi que seguia la vida de sant Ignasi des del 1491, data del seu naixement, fins al 1527, passant per la ferida, i el seu pelegrinatge a Montserrat, Manresa i Terra Santa.―Va seguir una òpera barroca, que Domènico Zipoli va dedicar al sant, interpretada esplèndidament pel grup Las Hespérides (de Canàries) en un indret simbòlic, l’església del Sagrat Cor dels jesuïtes, a Barcelona (nota al programa, 15-05-2022). El grup Ensemble Moxos interpretaren músiques autòctones i obres relacionades amb els músics barrocs que van estar en les Reduccions jesuítiques a Bolívia, en el lloc emblemàtic de l’antic convent dels jesuïtes a Sant Guim de Freixenet. Per acabar el cicle, a Cervera, amb una proposta subtil on dialogaren una flauta japonesa, una vihuela de arco (instrument del s. XVI) i música electrònica, recordant el viatge de sant Francesc Xavier al Japó.

D’altra banda, l’Ajuntament començà el cicle amb l’Escolania de Montserrat, dirigida per Llorenç Castelló i Vicenç Prunés, al piano, en el mateix dia ─25 de març─ que va arribar a Manresa el pelegrí de Loiola; va seguir l’Orfeó Manresà i l’orquestra del Gran Teatre del Liceu, i també el cicle Sons del camí. Cicle de músiques amb ànima, dedicat a l’efemèride amb la participació, entre d’altres, de Marala, Joana Serrat, Carles Cases, Ramon Mirabet, Manel Camp, Messengers, Ginestà, El pot petit, i la cantant Noa, que tingueren escenaris realment representatius: els Jardins de la Cova, el Claustre del Museu (antic col·legi de Sant Ignasi)―i la basílica de la Seu.

Va cloure l’actuació brillant, sentida i espectacular de l’Orfeón Donostiarra, que enguany celebra el seu 125 aniversari (fundat 1897). Era la segona vegada que oferien un concert relacionat amb sant Ignasi. El primer fou el 1948, en la commemoració del IV Centenari dels Exercicis Espirituals.

En aquesta commemoració, l’actuació a la col·legiata de la Seu va ser dirigida per José Antonio Sainz Alfaro (director des del 1987), amb obres religioses d’autors universals, amb acompanyament d’orgue a càrrec de Gerardo Rifón. El concert va acabar amb la Marxa de Sant Ignasi, interpretada en eusquera, omplint les naus de la Seu de forma majestuosa, solemne i amb sentiment. I encara van oferir un regal pels nombrosos aplaudiments, el Virolai. Fou un concert emotiu i ple de sensacions. Tenir l’Orfeó Donostiarra a la Seu va ser un luxe. Els seus cantaires van demostrar sobradament la qualitat d’una massa coral plena de reconeixements i guardons.

Manresa 2022 ens ha ofert un programa musical variat, de qualitat, únic i ple de simbolismes. Gràcies.