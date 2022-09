El Consell Comarcal del Bages lliurarà a partir de la propera edició dels Premis Lacetània de les Arts i la Cultura un premi a la millor iniciativa d’una entitat o associació de la comarca en el camp de la cultura popular i tradicional. La consellera de l’Àrea d’Educació i Cultura del Consell Comarcal del Bages, Sílvia Tardà Serrano, apunta que «volem fer aquest reconeixement per donar suport a uns premis amb una gran trajectòria i, en paral·lel, fer costat a les entitats de cultura popular i tradicional de la comarca». Així mateix, afegeix que «els darrers dos anys no han estat fàcils per a les entitats i associacions i volem ajudar a fer visible la seva feina de divulgació del patrimoni cultural del territori».

Les entitats i associacions que vulguin presentar les seves propostes a concurs tenen de termini fins al proper 14 d’octubre, i han de ser projectes d’activitats que s’hagin dut a terme durant el darrer any i mig. El Premi a la Cultura Popular i Tradicional compta en la seva edició inaugural amb una dotació de 1.500 euros. Les entitats podran presentar projectes d’activitats que s’hagin fet durant el darrer any i mig. Els Premis Lacetània tenen una dotzena de categories a concurs en diferents disciplines, entre les quals la de comunicació que promou Regió7.