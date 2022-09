All the beauty and the bloodshead ha guanyat el premi al millor film a de la Mostra de Venècia. El jurat ha optat per un treball compromès i reivindicatiu que denuncia la dinastia Sackler, responsable de moltes morts per l’epidèmia dels opioides als EUA. Ja advertíem ahir que era el film predilecte de la crítica, però no és habitual guardonar un documental, ni en aquest certamen ni en els festivals de cinema en general. Com tampoc és habitual que un jurat concentri tant els guardons, donat que ha tancat les possibilitats de tenir un palmarès més repartit concedint en tres ocasions dos premis a un mateix film. Segurament injust tenint en compte la varietat i qualitat de la selecció d’enguany, tot i que la seva tria és impecable. La pròpia directora de ‘All the beauty and the bloodshead’, Laura Poitras, va reconèixer el valor d’ un altre dels guanyadors de la nit, l’iranià Jafar Panahi, amb ‘No bears’, i va demanar que ell i tots els cineastes tancats injustament a les presons siguin alliberats. Obviament Panahi no va recollir el premi especial del jurat, però sí que ho va fer la francesa Alice Diop. I dues vegades. Gran premi del jurat per a la seva ‘Saint Omer’, que també s’ha endut el premi a millor film d’un debutant. Un enorme reconeixement a aquest film que demostra la relació d’amor actual entre la Mostra i el cinema francès dirigit per dones, després del Lleó d’ Or de l’ any passat a ‘L’événement’. ‘Bones and all’, el film de zombis caníbals de Luca Guagdanino, s’ endú el premi al millor director i premi Marcello Mastroianni a la millor interpretació d’ un debutant per a l’actriu protagonista, Taylor Russell, tota una revelació. L’ altre doblet de premis l’ ha protagonitzat el dramaturg i realitzador Martin McDonagh per ‘The banshees of Inisherin’, qui ha definit la Mostra de Venècia com «el festival de cinema més important del món». Premi al millor guió i també Copa Volpi per al seu actor Colin Farrell, merescudíssim, tot i que deixa sense premi a Brendan Gleeson. Un guardó que també ha deixat fora de joc el Brendan Fraser de ‘The whale’, l’ actor que havia despertat més elogis. Consens abrumador per al premi a la millor actriu, una Cate Blanchett espectacular a ‘Tar’, aquest film gens convencional que exposa la vida d’ una directora d’ orquestra i que suposa tot un renaixement artístic per a Todd Field. ¿S’ apropa el tercer Oscar per a Blanchett? Potser sí.