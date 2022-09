La foto que amaga una pista sobre la cançó que Shakira ha rodat a Manresa

Un element de la decoració del set de rodatge del videoclip que Shakira i Ozuna van gravar el cap de setmana a Manresa ha generat un mar d'hipòtesis sobre el possible títol de la nova cançó de l'artista colombiana. L'objecte en particular són una sèrie de cartells amb el dibuix d'un cor travessat per un punyal acompanyat de la paraula Monotonia, que es van penjar al costat de la façana del Teatre Conservatori com a part del decorat.

Entre totes les imatges del rodatge que han circulat a través de les xarxes socials, aquests cartells han estat un dels elements que més han cridat l'atenció dels fans de la cantant. Molts d'ells s'han atrevit a relacionar el terme Monotonia amb el nom de la nova cançó de la colombiana. D'altres es qüestionen si la paraula escrita al cartell podria ser el nom del nou àlbum de Shakira o, simplement, un element més de la decoració del vídeo. Y ya empezaron las teorias! Que significara Monotonía? 🤔

1) Nombre del Single

2) Nombre del Álbum

3) Solo una decoración para el vídeo#Shakira #ShakiraIsComing pic.twitter.com/5tb9Pz3Go1 — Shakira Fandoms (@ShakiraFandoms1) 11 de septiembre de 2022 🚨 Confirmado "Monotonía" es el nombre oficial del sencillo de Shakira y Ozuna ❤️ pic.twitter.com/aQUf7v42eX — Shakira carla Shakira en español (@shakiracarla) 11 de septiembre de 2022 Un missatge subliminar punyent A banda d'imatges, els espectadors que van ser presents durant la gravació, també van enregistrar vídeos que posteriorment han penjat a internet. En un clip filtrat per un usuari de Youtube, la cantant colombiana apareix en un moment de la gravació passejant-se per la carretera Cardona duent un cor a la mà. Unes marques verdes estampades a la camiseta de Shakira a l'altura del pit, que generalment s'utilitzen per afegir efectes especials durant la postproducció, fan pensar que en un moment donat del videoclip la cantant s'arranca el cor del pit. Molts usuaris han relacionat aquesta acció amb la recent ruptura de l'artista amb Gerard Piqué, qui actualment manté una relació sentimental amb Clara Chía. Shakira durante as gravações do seu novo videoclipe em Manresa, Catalunha. 🫀 pic.twitter.com/ssVWfQv0jj — Shakira Brasil (@Shakira_Brasil) 11 de septiembre de 2022 Aquesta no seria la primera vegada que la colombiana aprofita la música per enviar un dard enverinat al jugador blaugrana. En el seu darrer tema,Te felicito, Shakira relata la història d'una infidelitat i de l'engany que sent una persona quan algú en qui confia és deslleial. 🎥 🫀 | Shakira holds a heart while filming a new music video with Ozuna! pic.twitter.com/fynVv2oLkg — Team Shakira (@NBCTeamShakira) 11 de septiembre de 2022