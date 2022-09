L’Espai 7 del Centre Cultural el Casino estrena aquest divendres, 16 de setembre, “Lligams”, una exposició de joieria contemporània organitzada per l’associació Pedra de Toc que mostra el treball i el talent creatiu de les joieres Mar Cucurella, Anna Estella, Cris Giménez, Núria Malé, Dorte Seeger i Pilar Freixanet. L’exposició es podrà visitar fins al 2 d’octubre, de dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30 h.

A partir de la idea “Lligams, connexions invisibles que ens uneixen amb tot allò que és vital” cada autora s’ha fet seva l’afirmació portant-la a un terreny personal i reflexiu a partir del qual ha desenvolupat una col·lecció que justament parla de tot el que ens lliga, vincula, connecta de manera visible i invisible, de manera personal i global.

"L’exposició no és tan sols un espai on es mostren les peces de les sis joieres, sinó que és també una obra en si", explica l'Ajuntament de Manresa. Tal com és habitual en Pedra de Toc, afegeixen, "les instal·lacions són el mitjà expositiu a partir del qual es treballa i es mostren les obres". En aquest cas es tracta d’un muntatge de llums que "submergeixen l’espectador dins un ambient íntim, però a la vegada interconnectat per reforçar així la temàtica de la mostra".

Pedra de Toc és una associació que va néixer l’any 2017 amb l’objectiu de promoure i difondre la joieria d’autor i contemporània. Des de llavors han estat diverses les accions, instal·lacions i mostres de joieria contemporània que s’han dut a terme tant a Manresa i rodalia com a altres punts del territori.