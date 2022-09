La companyia del príncep Totilau obre a l’octubre un laboratori escènic per a tothom qui vulgui participar en el procés d’investigació teatral per preparar el proper espectacle de la companyia. Els participants podran fer de dramaturgs, d’actors, d’escenògrafs i de productors en aquest experiment, que estarà dirigit per Marc Hervàs, director de la companyia, i que comptarà puntualment amb la presència dels actors i la resta de l’equip artístic habitual (escenografia, disseny de vestuari i titelles, producció i distribució).

Hi haurà tres experiments, repartits al llarg de l’any, i es realitzaran o bé els dimarts i dijous de 8 a 2/4 de 10 del vespre, o bé els dissabtes d’11 a 1 del migdia, al Casal de Sant Martí de Tous. El preu de cada experiment serà de 25€ al mes, i va adreçat a joves i a adults. D’altra banda, la mateixa companyia oferirà també El cafè de Shakespeare, un club de lectura en què es parlarà i reflexionarà sobre La tragèdia de Hamlet, príncep de Dinamarca. Les trobades tindran lloc els dissabtes 22 d’octubre, 12 de novembre i 17 de desembre, d’11 a 2/4 d’1 del migdia, i tindran un preu de 5€ la sessió. Més informació i enllaç a les inscripcions a www.princeptotilau.cat