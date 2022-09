La institució de la familia serà objecte d’anàlisi aquesta temporada a la Sala Beckett de Barcelona, amb un conjunt de propostes teatrals entre les quals destaca El desig del cor, de l’autora londinenca Caryl Churchill. En una família que espera l’arribada de la filla, procedent d’Austràlia, els rols comencen a posar-se en qüestió. En el repartiment de la peça que dirigeix Lucia del Greco hi pren part l’actriu manresana Alícia Puertas i el muntatge es podrà veure del 10 al 27 de novembre amb producció de Dúo Fácil.

“Aquesta obra parla d’una família disfuncional que està esperant la filla i els personatges han de complir amb els rols socials, que també són els familiars, i controlar els seus impulsos més viscerals que apareixen quan actuen la imaginació i el desig”, va explicar Del Greco en la presentació de la temporada de l’emblemàtica sala del Poble Nou barceloní. “Churchill tracta la problemàtica de la relació amb família a través dels desitjos i com es generen els traumes i la repressió”, va afegir la dramaturga i directora.

La peça també tindrà la participació de Sara Morera, Vanessa Segura, Marc Tarrida i Armand Villén, tots ells encarnant uns personatges que es mouen en un territori fronterer. “Les rèpliques que tenen un significat, al cap d’una hora en tenen un altre”, va apuntar Del Greco, conscient que “les famílies són el reflex del que passa a fora, i el primer nucli del capitalisme”.

El muntatge va sorgir d’un treball a l’Institut del Teatre, va fer estada al Tantarantana de la capital catalana a princips d’any, amb la manresana Puertas ja en el repartiment, i abans de dos mesos s’instal·larà a la Sala de Dalt de la Beckett.

L’olesà Quimet Pla torna amb Travy

El cicle temàtic sobre la família, que té la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya, ha començat amb la proposta de dansa Absències, d’Andrés Corchero (fins diumenge), i tindrà un altre dels plats forts en la reposició de Travy, un espectacle que va passar pel Teatre Lliure amb un èxit notable i s’estarà a la Beckett del 16 de desembre al 15 de gener. Dirigida per Oriol Pla, el muntatge parla del teatre des de l’òptica de la família Pla, coneguda en el món artístic com a Família Travy, i de la qual n’és el pare el reconegut actor Quimet Pla, fill d’Olesa de Montserrat.

“La meva germana Núria i jo vam créixer en camerinos i furgonetes, amb una mare pallassa, la Núria, i un pare que és actor i també pallasso, el Quimet”, va explicar Oriol Pla: “hem estat una família desestructurada, on ningú agafa el rol que li toca … un caos magnífic”. Travy també planteja el diàleg i la confrontació entre dues maneres d’entendre l’art teatral, corresponents a dues generacions també molt diferents.

Després d'Absències, el següent muntatge que versarà sobre la família en alguna de les seves múltiples manifestacions serà La sort, de Juli Disla, que a través de Jaume Pérez i el mateix Disla aborda la problemàtica de l’adopció per part d’una parella homoparental i interracial (29 de setembre-9 d’octubre). Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra, de María Velasco, que va rebre el Premi Max a la Millor autoria teatral, es podrà veure en quatre úniques funcions del 13 al 16 d’octubre. L’obra confronta i posa en relació les dinàmiques extractives a nivell emocional en els vincles sexoafectius i a nivel mediambiental amb la degradació del planeta. L’altre muntatge del cicle sobre la família que programarà la Beckett abans de festes (9 de novembre-4 de desembre) serà Tocar mare, escrit per Marta Barceló i dirigit per Jordi Casanovas amb Lluïsa Castell i Georgina Latre a l’escenari. “Una mare i una filla, a partir d’un accident, han de fer memòria dels moments més importants de la seva relació”, va apuntar Casanovas: “i a partir d’aquí estableixen una mena de contracte per tirar endavant el vincle. L’obra ens parla de soledat, ansietat i capacitat per expressar-se, amb un to de comèdia i de drama”, va afegir el director. En el disseny gràfic hi trobem l’artista manresana Maria Picassó.

A més de Desig al cor i Travy, el 2023 depararà tres muntatges dins el cicle sobre la família. Una niña es una cosa a medio formar de l’autora britànica Eimear McBride, reflexiona sobre l’alienació de la identitat a través d’una noia amb un entorn violent (1-12 de març). Els encantats, de David Plana, i amb Lucia del Greco en la direcció d’un projecte que té Jordi Boixaderas, Guillem Font i Sandra Pujol en l’elenc, presenta “l’intent còmic, patètic i terrorífic” d’un parell i dos fills de reconstruir la familia. Les maleïdes, de Sergio Baos, ens mostrarà l’aventura de refer els ponts trencats de tres generacions de dones d’una mateixa família (22 de març-2 d’abril), amb Marga López a la direcció i Àlvar Triay, Alícia Garau, Lorena Faus i Teresa Urroz en la interpretació.

Ada Vilaró crida “S.O.S.”

L’artista i actriu de Prats de Lluçanès Ada Vilaró portarà S.O.S a la Beckett després de passar per la fira de Tàrrega. El muntatge, coproduit per l’esmentat certamen i pel Festival Escena Poblenou posa en primer pla l’emergència climàtica a través d’un text de denúncia que, alhora, reivindica la materialitat del cos i l’intangible de la memòria. Estrenada com a lectura dramatitzada la temporada passada a la mateixa Beckett, la proposta de Vilaró té la corresponsabilitat de Pep Pla en la direcció i el treball de Vero Cendoya, Elayne Grayling i Maria Stoyanova en la creació. S.O.S’ es representarà els dies 22 i 23 d’octubre.

Més enllà del cicle sobre la familia, la Beckett programarà obres com Viatge d’hivern, amb la voluntat de donar a conèixer l’escriptura teatral d’Elfriede Jelinek, l’autora austríaca guardonada el 2004 amb el Nobel de Literatura. Magda Puyo dirigirà un muntatge inspirat en les cançons del Winterreise de Schubert que tracta qüestions com la sexualitat mediatitzada per internet, la perversió de l’opinió pública i la presència del feixisme, entre altres (5-30 d’octubre). Laia Alberch, Pepo Blasco, Rosa Cadafalch, Clara Peya i Encarni Sánchez pujaran a l’escenari.

El personatge d'Allò que hi ha després del diumenge pateix l’impacte d’un llamp i es queda a mig camí entre la vida i la mort. Obra del col·lectiu AMAGA i Anna Serrano, es veurà del 27 d’octubre al 6 de novembre. Durant les dates nadalenques (15 de desembre-8 de gener), es representarà La gran farsa (Els jutges no porten botons vermells a la toga), ideada pel crític teatral Santiago Fontdevila. El muntatge adopta el gènere de la farsa per fer una sàtira sobre la justícia i la monarquia d’un país que el text no identifica però no costa gaire d’endevinar en quin s’inspira. Ramon Simó porta la direcció i David Bagés, Jordi Martínez, Santi Ricart i Xavier Ripoll la interpretació.

Ja dins el 2023, del 18 de gener al 19 de febrer, Asesinato de un fotógrafo revisitarà el gènere negre en una peça escrita i interpretada per Pablo Rosal, amb direció de Ferran Dordal, que fa una lectura crítica del moment present. Del 25 de gener al 19 de febrer, tornarà Animal negre tristesa, d’Anja Hilling. Dirigida per Julio Manrique, exposa els intents desesperats de supervivència d’un nucli familiar atrapat en un incendi al bosc.

A partir de l’abril passaran pels diferents escenaris de la Beckett les tres companyies residents. El dia 14 d’aquest mes, es farà una lectura dramatitzada de Miracle, de l’alemanya Enis Maci. La peça, dirigida per Juan Miranda, interroga sobre els límits i les capacitats del cos. Titzina Teatre (Diego Lorca i Pako Merino) presentarà Buho del 19 d’abril al 14 de maig: la seva sisena proposta en 21 anys aborda la recerca de la memòria a partir de l’amnèsia del protagonista i indaga sobre la realitat oculta en el subsòl. Finalment, del 26 d’abril al 14 de maig, Las Chatis de Montalban -Berta Prieto i Lola Rosales- es preguntaran a Derecho a pataleta. La missió mes trepidant de les espies de veritat què passaria si de cop i volta decideixes viure sempre com si estessis de vacances i deixar als altres que arreglin un món que no té cura.

El curs es clourà amb Eufòria, de Lara Díez, que va quedar amputada per l’afectació de la variant omicron de la covid. A partir de la confusió entre la felicitat i l’eufòria, el muntatge planteja la frustració i l’ansietat que pot emergir de la voluntat de viure constantment en una estat de màxima excitació (24 de maig-11 de juny).