L’especulació immobiliària i l’anhel de viure en un poble en contacte directe amb la natura són dues tendències de casuístiques aparentment molt diferents que es donen la ma en el nou espectacle del dramaturg surienc Roc Esquius, que porta per títol Rapinyaires i es podrà veure del 14 de desembre al 29 de gener a la Sala Versus Glòries, de Barcelona. La peça estarà dirigida per l’argentí Nelson Valente i tindrà Ramon Godino, Rafaela Rivas i Roser Batalla en un repartiment encara per completar.

“Diàlegs punxants, humor àcid, personatges amb qui el públic s’identificarà, …”, va enumerar Rivas en la presentació de la nova temporada del teatre referint-se a alguns dels elements que l’espectador trobarà en un muntatge que protagonitzaran la Clara i el Bernat, dos barcelonins que es muden a l’entorn rural buscant una vida idíl·lica que una immobiliària amb pocs escrúpols farà insuportable. “L’obra planteja el conflicte amb els principis morals i ètics, es pregunta si tot està a la venda i ens mostra el joc d’aparences entre allò que fem i allò que diem en privat”, va afegir Rivas.

Les cartes d’amor de Lloll Bertran

La temporada de la Sala Versus, que compleix 5 anys des del canvi de propietat, ha començat aquesta setmana amb la reunió sobre l’escenari, per primer cop en una dècada, de Fel Faixedas i Carles Xuriguera, dirigits per Robert Molist a Ni rastre de qui vam ser. Els dos còmics es fiquen en el pell de dos vigilants d’escenari que passen les hores vetllant un teatre mort i esperant l’improbable retorn de dies millors. “És un espectacle trist, però amb el nostre humor”, va dir Faixedas. L’obra estarà en cartell fins al 9 d’octubre.

El següent muntatge a l’escenari renovat de la Sala Versus Glòries serà Cartes d’amor, amb dues grans figures de l’escena catalana: Àlex Casanovas i la igualadina Lloll Bertran, del 13 d’octubre a l’11 de desembre. Escrita pel dramaturg nordamericà A. R. Gurney, Cartes d’amor presenta el diàleg que es va establint entre la Melissa i l’Andrew a mesura que llegeixen les cartes que s’han intercanviat durant gairebé mig segle i amb les que s’ho han explicat tot. La direcció és de Jordi Andújar i Marc Rosich.

“Ell és molt assenyat, ella una dona arrauxada, són molt diferents”, va explicar Bertran, “no estan fets per viure junts, però es necessiten l’un a l’altre, explicar-se coses, fer-se confidències, …Et toca la fibra”. “És una història molt maca”, va afegir Casanovas.

La temporada de la Versus es definirà a través de sis espectacles de teatre (de dijous a diumenge) i mitja dotzena més de dansa (els dimarts i dimecres). Després de les peces esmentades i de Rapinyaires, el 2023 portarà Pazzo (Foll), una proposta de Fèlix Herzog dirigida per Roberto G. Alonso i amb un repartiment encapçalat per Jordi Banacolocha que parla de la decadència del circ “com a metàfora del que passa en molts altres àmbits d’un món que va més depressa que nosaltres”, segons Alonso. Es veurà de l’1 de febrer al 2 d’abril.

Bárbara Mestanza és la ideòloga de We Will Always Love You, un projecte seleccionat en la Convocatòria dels Teatres de Proximitat que es representarà del 5 al 30 d’abril. En la proposta que dirigeix la mateixa Mestanza, es planteja la trobada entre una dona i una antiga amiga seva a qui la colla va abandonar deu anys enrere i ara demana almoïna a la porta d’un supermercat.

La darrera cita del curs amb el teatre el signarà la companyia LAminimAl amb l’espectacle El regne de les anguiles, del 3 al 28 de maig. Dirigit per Daniela de Vecchi, presenta dos perdedors que planifiquen el robatori d’un nadó per vendre’l a una família rica.

La dansa exhibeix diversos registres

La programació de dansa de la Versus s’iniciarà aquest 20 de setembre amb Just a mood, que es podrà veure fins al 5 d’octubre creada i dirigida per Maria Ferrer i Aurèlien Darbellay. La proposta parteix de la música de Teddy Wilson i s’amara de l’ambient musical de l’Era del Swing i els orígens del jazz.

La dansa contemporània i les danses urbanes i tribals caminen plegades a We, un espectacle de la Companyia Kiko Lopez que tindrà programa doble amb les peces Wimbak i Etèries. Del 18 d’octubre al 30 de novembre. Posteriorment, Vero Cendoya i la seva companyia presentaran Hem de parlar (20 de desembre-1 de febrer), una nova proposta de dansa inclusiva que tracta sobre les relacions familiars.

Maria Rovira signa l’espectacle Les dones de Shakespeare, que dona protagonisme a quatre personatges femenins de les obres del bard (14 febrer-29 de març). El flamenc trepitjarà el parquet de la Versus de l’11 al 25 d’abril amb Siento Sevilla, on Immaculada del Rocío expressa l’enyor de la terra i el desig d’expressió lliure al destí d’acollida.

L’ultima proposta del curs serà Cuerpo místico, del 9 al 30 de maig amb autoria de Celia Espadas. La peça reflexiona sobre la relació entre el cos dels individus i els significats que li dona la societat, i que provoquen sentiments de culpa, sacrificis i altres càrregues.

Cromos per obtenir entrades

La novetat promocional de la temporada a la Sala Versus és la col·lecció de cromos dels espectacles que permetran obtenir entrades gratuïtes per la temporada 2023-24. A cada espectador se li donarà un àlbum on podrà enganxar el cromo de l’obra de teatre o l’espectacle de dansa que vagi a veure, i tothom qui completi la col·lecció tindrà una entrada gratuïta per a cadascuna de les propostes del curs vinent.