La màgia japonesa arriba a Solsona

El pub solsoní Sputnik va viure dimecres una nit màgica. En sentit literal. El local era l’escenari de l’actuació de dos mags japonesos, el Jonio i el Santa, una nit d’il·lusionisme presentada i traduïda -de l’anglès- per l’impulsor i amfitrió de la vetllada: Pere Rafart Arza, mag fill de Solsona i conegut amb el nom artístic de Mag Pere. Tots tres es coneixen de fa 4 o 5 anys: «Al Jonio, d’un concurs a Corea del Sud i al Santa, d’un congrés a Venècia», explicava Rafart.

Jonio va néixer a Yamaguchi, a l’oest del Japó. Als deu anys va començar a fer màgia, motivat per les actuacions que veia a la televisió: «Per a mi la màgia és vida», explicava a aquest diari. Actualment, a més de les actuacions, també fa classes particulars al seu país, tot i que fins ara les escoles de màgia al Japó eren gairebé inexistents. Jonio és el guanyador del tercer premi de la Federació Internacional de Societats Màgiques (FISM) d’aquest any. També ha concursat al programa America’s Got Talent.

En canvi, el seu company d’escenari, Santa, nascut a Tòquio, es plantejava la màgia com a hobby: ell volia ser còmic. Però la vida tenia altres plans i fa cinc anys va decidir apostar professionalment per la màgia, que per a ell significa «amor, art i entreteniment». L’humor, però, continua present a l’escenari d’un mag que també és pintor. Santa, com Jonio, ha après l’ofici de manera autodidacta. Ambdós ideen i executen els seus propis trucs.

A l’Sputnik, l’espectacle el va obrir el Mag Pere i va continuar amb amb els números alterns dels dos mags japonesos. Cadascú amb una línia molt marcada. Si Jonio utilitzava el seu físic com a part de espectacle («faig servir molts objectes, però sobretot el meu cos, que és l’eina més gran que tinc»), Santa utilitzava sobretot de joguines i animals de peluix: «encara tinc cor de nen», assegurava.

Els dos mags han fet diverses actuacions pel continent europeu, Anglaterra o Alemanya: «Gràcies a les xarxes socials ens fem conèixer i podem arribar a actuar a altres països», explicava Jonio. El mag afegia que al Japó és més fàcil guanyar-se la vida amb aquest ofici, ja que hi ha més locals dedicats a programar espectacles de màgia. Amb nom propi: els màgic bar. Tanmateix, opinava que a Catalunya la gent és més expressiva i gaudeix més de les actuacions: «Aquí el públic reacciona més; ens adaptem per actuar de manera més enèrgica».

El solsoní Pere Rafart, que el 2018 va quedar subcampió al campionat mundial de màgia de l’FISM a Busan, Corea del Sud, i aquest any va revalidar el títol de segon millor il·lusionista del món de màgia amb cartes en el certamen celebrat al Quebec, va decidir organitzar l’actuació a Solsona aprofitant una gira dels dos mags japonesos per l’estat espanyol. Durant els pròxims dies actuaran en ciutats com Barcelona i Madrid, entre altres.