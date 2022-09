El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) tancava ahir la seva 34a edició amb prop de 850 professionals del sector de la música acreditats, una xifra que ha crescut el 25% respecte l’edició del 2021 (marcada per la pandèmia) i un 10% més que el 2019, la darrera que es va celebrar amb normalitat. El director artístic del MMVV, Marc Lloret, va fer una valoració «molt positiva» d’una edició «emmarcada dins la normalitat» i en el relleu generacional del sector que s’ha fet palès amb la presència d’un centenar d’empreses que s’hi han acreditat per primera vegada. L’organització calcula que unes 120.000 persones hauran assistit als 57 concerts programats, en què han destacat noms com Blaumut, Stay Homas o Maruja Limon. Ahir a la nit, Lal’ba, Pupil·les i Delafé y las Flores Azules havien de cloure els concerts de la plaça Major.