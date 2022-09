La cooperativa l’Olivera, una entitat nascuda el 1974 a Vallbona de les Monges i que es dedica a vetllar per la inserció de les persones desfavorides, rebrà aquest 2022 el Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat, que concedeix el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el Clam. L'entrega del guardó es farà el 25 de setembre (12 h), al Teatre Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles.

L’entitat aposta per ajudar a reinserir les persones a través del treball en l’entorn rural i l’elaboració de vins i olis ecològics. Des de l’any 2010, a més, l’Olivera també impulsa un projecte per a joves amb necessitats especials centrat en l’obtenció i comercialització de l’únic vi obtingut a la ciutat de Barcelona, concretament des de la masia de Can Calopa dins del Parc Natural de Collserola.

L’organització del Clam ha volgut destacar que, amb la seva tasca diària, la cooperativa l’Olivera treballa perquè “la paraula inclusió es converteixi en convivència” i per desenvolupar un espai on les persones siguin valorades per les seves habilitats, defugint qualsevol etiqueta.

El guardó el lliurarà diumenge vinent Enric Canet, Director de Relacions Ciutadanes, Casal dels Infants Acció Social als Barris.

L'any passat el premi Pere Casaldàliga va ser per a la fundació Lligam, guardonada per la seva tasca a favor de dones soles o amb menors a càrrec seu i que es troben en situació de risc d’exclusió social.

El festival, pròpiament, arrencarà divendres, 23 de setembre, als cinemes Bages Centre de Manresa. En la que serà la 18a edició, es projectaran una trentena de films del cinema social actual.