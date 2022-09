Daniel Temporal de la Fundació Ampans ha estat el guanyador del Premi Setba, un reconeixement als artistes amb discapacitat intel·lectual per l’obra "La mosca al nas", que ha fascinat al jurat per la seva composició surrealista. Álex Juárez, també usuari de l'entitat manresana, ha rebut el segon premi per l’obra "Deamon Cold", que ha estat valorada per la seva contraposició entre la tècnica i la temàtica. Guillem Coma de l’entitat Asproseat ha estat guardonat amb el tercer premi per l’obra "La figura", en la que s’ha destacat el virtuosisme i la tècnica escollida per l’artista. Les obres seleccionades s’exposaran i es podran comprar a la Pigment Gallery de Barcelona a partir d'avui quan es farà la inauguració de la mostra (19 h). La mostra podrà visitar, fins al 30 de setembre de 2022. En l’edició d’aquest any, tot i no haver-hi una convocatòria, també s’ha celebrat el Premi de Disseny Bardinet. José Nieto de l’entitat Asposeat Proa Esplugues ha estat el guanyador i la seva obra serà l’etiqueta d’un dels vins Lacrima Baccus, que es podran trobar a diferents cadenes de supermercats. El lliurament dels XII Premis Setba es va fer ahir al CaixaForum amb l'assistència d'unes 200 persones.

La cerimònia va tenir l'actuació musical d'Art Transforma, una formació fundada i liderada per Queralt Prats i formada per músics amb discapacitat intel·lectual. L’actuació va anar a càrrec del trio musical format per Queralt Prats, Marta Sarrato i Rubén Cruz.. El Premi Setba és el certamen artístic adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual més ben dotat de l'estat Espanyol (7.900euros per a les entitats on pertany l'artista: 4.000 per al primer premi; 1.800 per al segon i 1.500 per al tercer). En aquesta edició, s'hi han presentat 1.432 obres (400 més que l'any anterior), de les quals només se n'han seleccionat 12. Amb aquest certamen la Fundació Setba té l'objectiu de donar visibilitat i reconèixer el talent d'aquests artistes. El jurat estava format per Marcel·lí Antúnez, artista multidisciplinari i cofundador de la Fura dels Baus; Mònica Ramon, galerista i presidenta de Galeries d’Art de Catalunya (GAC); Glòria Andreu, responsable del projecte Art for Change de la Fundació “la Caixa”; José Manuel Jaurena, Gerent d’Art Mir i per Cristina Sampere, directora de la Fundació Setba. 5 obres d'Ampans entre les 12 finalistes La Fundació Ampans, mitjançant el Centre Ocupacional especialitzat en tallers artístics, l’Art de Viure, va presentar fins a quaranta obres que aspiraveb a endur-se el Premi Setba, un guardó que reconeix el treball d’artistes amb discapacitat intel·lectual, i que arribava a la seva dotzena edició amb una xifra rècord de participació, fins a 1.432 obres presentades de 74 entitats de tot Catalunya. De les 12 peces seleccionades com a finalistes, que il·lustraran un calendari anual, 5 portaven la firma d’artistes formats al centre ocupacional manresà: Nocturnidad, de Marta Pérez; Laberint de les emocions, de Noelia Bernal; La mosca al nas, de Daniel Temporal; Deamond Cold, d’Álex Juárez; i Grulla japonesa, d’Alba Montiel. Aquest certamen va estar organitzat per la Fundació Setba amb el patrocini de l’Ajuntament de Barcelona, Bizcabar, Capital Care i amb la col·laboració de Barna Art, Bardinet, el Gremi de Galeries d’Art de Catalunya, Dincat, el Museu del Fútbol Club Barcelona, Fundació “la Caixa”, La Casa de Carlota i Pintures MIR