L’Espai Plana de l’Om de Manresa acollirà avui, a les 19 h, l’acte d’inauguració de Maria Matilde Almendros: Una veu i dues passions, una mostra per donar a conèixer la figura de la locutora i actriu manresana amb motiu del centenari del seu naixement. Comissariada per Elvira Altés, amb la col·laboració de Conxita Parcerisas, i produïda per l’Institut Català de les Dones, l’exposició, que arriba a Manresa després de la seva estrena el juny passat a Barcelona, es podrà visitar fins al 10 d’octubre. La inauguració d’avui anirà acompanyada d’una taula rodona sobre la seva figura, moderada per la periodista Rosa Clarena, i amb la participació de Joan Pera, actor i director teatral; Carme Sansa, actriu; Enric Frigola, exdirector de Ràdio 4, i Elvira Altés.