Quan mos dèiem de vos. Can Torra de Castellfollit del Boix. Història i llinatge al peu de Montserrat (segle XIII-XXI) és el títol del llibre de Jaume Torras Cuatrecasas que avui (19 h) presentarà al Centre Cultural el Casino en una trobada organitzada pel Centre d’Estudis del Bages (CEB) i amb un col·loqui de l’autor amb els historiadors Raquel Valdenebro Manrique, Ernest Molins Roca i Adrià Mas Craviotto.

Així mateix, dimarts que ve, el CEB presentà el número 134 de la revista Dovella, també a les 7 de la tarda i al Centre Cultural el Casino amb una conferència de Joan Maria Serra Sala, premi Antoni Esteve 2021, que dissertarà sobre «El clima de Manresa» amb projecció d’imatges de nevades, inundacions i altres fenòmens atmosfèrics destacables que han afectat la capital bagenca.

La nova Dovella recull els resums dels premis Antoni Esteve de la convocatòria 2021 concedits ex aequo: el de Josep Galobart sobre notes biogràfiques inèdites de Lluís de Peguera i d’Urgell (1540-1610) i el de Joan Maria Serra sobre meteorologia manresana dels segles XIX i XX. També, un estudi del padró de Manresa de 1867 a càrrec de Joan Vila-Masana, i un article d’Ovidi Cobacho Closa sobre el pintor solsoní Tomàs Boix a Manresa. Completen el sumari les seccions fixes de geologia amb l’article de Josep Maria Mata Perelló i Josep Girabal sobre el terme de Santa Maria d’Oló; un document inèdit del manament de Pere III en contra de les revenges a càrrec de l’arxiver Marc Torras; la imatge del viaducte sobre el riu Llobregat el 1973 que comenta aquest últim autor; així com una factura de la farinera de les Obagues explicada per Jaume Perarnau. La revista incorpora una nova secció fixa, titulada entitats històriques que s’inaugura amb la descripció que Joan Closas fa de la Penya Ciclista Bonavista (1926). Tanca aquest número la presentació que va fer Josep Oliveras Samitier del llibre de Ramon Majó Lluch titulat El meu lloc al món (Parcir Edicions)

Finalment, i entre les activitats previstes per l’entitat, el dissabte 8 d’octubre dins de les Jornades Europees de Patrimoni, el CEB farà una visita a Castelltallat per veure la masia Ponç i les masies Vinyes i Selves.