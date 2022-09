Barbra Streisand ha anunciat aquest divendres que llançarà un nou àlbum el 4 de novembre titulat ‘Live at the Bon Soir’. Els fans de la cantant, de 80 anys, viatjaran al passat, ja que originalment estava destinat a ser el seu àlbum debut després que va firmar amb Columbia Records el 1962. Aquell any va gravar les cançons en un petit club nocturn de Greenwich Village. «Mai havia estat en un club nocturn fins que vaig cantar en un», ha confessat l’estrella novaiorquesa. «Vaig cantar dues cançons en un concurs de talents en un petit club anomenat The Lion i vaig guanyar, fet que va fer que em contractessin en un club nocturn més sofisticat a la cantonada anomenat Bon Soir, amb un escenari real i un focus», ha recordat l’actriu, cantant, compositora, directora i productora.

«L’entusiasme que va començar al Bon Soir va conduir a un contracte amb Columbia Records el 1962, el començament d’una llarga col·laboració que continua fins al dia d’avui. La idea inicial per al meu primer àlbum era gravar-lo al club, i aquestes primeres cintes han estat dins del meu cap durant sis dècades. Estic encantada de treure-les a la llum i compartir el que podria haver sigut el meu àlbum debut, ‘Live at the Bon Soir’», conclou.

Aquest nou àlbum és una recopilació de temes inèdits i el llançament, que tindrà lloc el pròxim 4 de novembre, coincideix amb el seu 60 aniversari amb el segell.

Quan la intèrpret va anunciar l’àlbum per primera vegada, va llançar una col·laboració amb Willie Nelson anomenada ‘I’d Want It to Be You’ que es va gravar el 2014. «Per a mi, l’estudi és una combinació de pati d’esbarjo musical i laboratori... un santuari privat, on sempre hi ha la possibilitat d’atrapar un llamp en una ampolla», va escriure Streisand a les notes de l’àlbum en aquell moment.

Ara, Streisand està satisfeta amb aquest llançament i ha afirmat a la revista ‘People’, que «ha sigut un bonic passeig pel camí de la memòria. Una oportunitat de tornar a visitar i, en alguns casos, afegir un toc instrumental final a cançons que encara ressonen per a mi de forma significativa», conclou.