La Pegatina i Els Amics de les Arts han estrenat aquest divendres la cançó ‘La meva gent’, un tema que “procura donar valor a la gent que ens envolta i a la família que escollim”. Es tracta del segon tema avançat de l’EP que La Pegatina té previst llançar al desembre amb sis cançons en català amb l’essència rumbera que els caracteritza. Segons han explicat, Manu Viqueira que ha realitzat treballs audiovisuals per grups com Green Day s’ha encarregat de fer el lyricvideo de la cançó com ja va fer amb temes com ‘Ahora o nunca’ que el grup va publicar el 2018 amb Macaco. L’EP que veurà la llum al desembre estarà produït per Tato Latorre i, a banda dels Amics de les Arts, hi haurà col·laboracions amb The Tyets, Santa Salut i Jazzwoman.

A banda del tema també s’ha publicat un videoclip.