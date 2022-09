El teatre Kursaal de Manresa acollirà el dia 7 de novembre la 22ena edició de l’acte de lliurament dels premis Regió7, que reconeixeran el talent, el compromís social i l’esperit emprenedor de les comarques de la Catalunya central. L’entrada és lliure amb reserva prèvia.

L’edició d’enguany suposa la recuperació de l’esperit d’optimisme i alegria que presideix per definició aquest esdeveniment, després de dos anys en què s’ha celebrat en condicions especials per la covid.

El 2020 el simple fet de celebrar-lo va ser tot un acte d’afirmació de voluntat de vèncer les dificultats, i va obligar a situar el públic en seients intercalats i a embolicar els trofeus amb bosses de plàstic. Fins al darrer moment va planar sobre l’acte la possibilitat que un nou tancament n’impedís la celebració però, finalment, es va poder fer i va ser un èxit. L’any 2021 es va poder desenvolupar amb més normalitat, però presidit per la cotilla de la mascareta. Enguany, si res no ho impedeix, tornarà l’esperit de sempre, a cara descoberta, i el piscolabis final es podrà servir i gaudir amb total normalitat.

L’acte tindrà lloc a les 8 del vespre i comptarà amb la presència d’una àmplia representació del món polític i cívic de l’àmbit de Regió7. S’hi lliuraran els premis Ambaixador, Empresa, Esports, Cultures, Comunicació i Actius Socials. Aquests guardons són decidits per membres del Consell Assessor del diari, que reben les propostes per a cadascuna de les categories que han seleccionat els caps de la redacció. Igualment, reben els suggeriments que han volgut presentar les desenes d’entitats a les quals, a partir d’avui mateix, Regió7 convida per correu electrònic a fer arribar els seus candidats per tal que el jurat els pugui considerar. I finalment, els jurats poden fer també els seus propis suggeriments. De tot aquest capital de nominats en surt la decisió final de cada categoria.

També és lliurarà el premi Tendències, que assenyala una promesa del món cultural de casa nostra i que té un jurat propi.

Els respectius veredictes es publicaran uns dies abans de la celebració de l’acte, que inclourà també unes gotes d’entreteniment.

Està previst que assisteixi a la gala un membre del Govern de la Generalitat, al costat de les principals autoritats de la ciutat i de la regió central.

Les persones interessades a assistir-hi podran aconseguir una localitat entrant a la web del teatre Kursaal a partir d’una data que s’anunciarà, registrar-se i obtenir la seva entrada.

Regió7 lliura els seus premis, amb diferents formats, des de l’any 1987.