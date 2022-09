El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya Clam ha fet entrega aquest migdia del Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat a la cooperativa L’Olivera.

L’acte de lliurament, que s'ha celebrat al Teatre Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles, ha començat amb una exhibició de dansa i música per part de l’Associació de Ghanesos del Bages i a continuació s'ha mostrat un vídeo amb unes declaracions del bisbe Casaldàliga del maig de 2004 assegurant que «mentre hi hagi un Tercer Món, no hi haurà democràcia enlloc». Toni Soldevila, presentador de l’acte, s'ha sumat a aquestes paraules afegint que «avui en dia tenen molta vigència».

L’entrega de l’obsequi ha anat a càrrec d’Enric Canet, director del Casal dels Infants del Raval de Barcelona, qui ha destacat que una distinció que es lliura des de fa 18 anys «significa persistir» i només així «es poden canviar les coses». Per la seva part, Pau Moragues, vicepresident de L’Olivera, s'ha mostrat emocionat i amb «un nus a la gola» ha donat les gràcies pel premi. Moragues ha apuntat que la cooperativa representa a «una segona generació de gent que segueix el somni i camí de referents que els han marcat»; com l’economista Arcadi Oliveres, el pare Manel o el mateix Pere Casaldàliga. Per últim, també ha assenyalat que el projecte que porten a terme serveix «com a altaveu per accedir a la terra» i que ofereixen «valors de respecte cap a la natura».

Valentí Oliveras, del Festival Clam, ha subratllat que aquest guardó va néixer al 2004 per reconèixer a persones o entitats que «treballen per un món millor» i, sobretot, per recordar «la petjada i el missatge» del religiós.

A l’acte també hi han assistit els alcaldes de les tres seus que acullen el festival; Marc Aloy, de Manresa; Alba Pérez, de Navarcles; i Àdria Mazcuñan, de Sant Fruitós de Bages. La batllessa de Navarcles ha volgut dirigir unes paraules afirmant que el projecte de la cooperativa L'Olivera l'ha emocionat perquè «fan un món on tothom hi té cabuda».

Per finalitzar, s'ha fet una foto conjunta amb tots els protagonistes a dalt de l'escenari mentre sonava la cançó La meva terra, de Lluís Llach.