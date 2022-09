Han viatjat i han actuat en auditoris de molts països. La soprano Núria Rial i la mezzosoprano Mireia Pintó son dues de les veus més reconegudes de la Catalunya Central. Aquesta tarda han compartit escenari per primera vegada, en un delicat recital centrat en la música de Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736).

Aquest italià va morir als 26 anys però les seves contribucions musicals van ser molt reconegudes a la seva època. Per això el recital ha portat per nom L’enigma Pergolesi, per ressaltar els misteris que l’envolten com, per exemple, que tres de les quatre peces que han sonat avui es creia que eren seves quan, en realitat, només ho és una.

«Ens endinsa en aquell no menys enigmàtic moment de la història de la música que és la transició entre la fi del barroc i el clacissisme musicals», escrivia el musicòleg Oriol Pérez Treviño en el text del programa de mà que s'ha repartit.

Les cantants han estat acompanyades de l’Ensemble Exclamatio dirigit per Oleguer Aymamí, violoncelista format a l’Escolania de Montserrat, i la violí concertino Alba Roca. «El programa té dues parts, una primera és una salutació a la Verge i, la segona, sobre la mort i la resurrecció», ha explicat Aymamí a l’inici. Ha sonat Concerto ‘armonici’ número 5 en fa menor d’Unico Wilhem van Wassenaer i el Salve Regina del català Joan Rossell.

Música al patiment

La segona part ha començat amb la Simfonia Al santo sepolcro RV169 de Vivaldi, on el protagonisme ha recaigut a Marc Díaz que ha tocat l’orgue positiu. Després ha arribat el punt culminant amb l’Stabat Mater de Pergolesi.

Rial i Pintó han anat compartint fragments. «Quin home no ploraria si contemplés la Mare de Crist amb tant suplici?», ha cantat Rial en llatí medieval.

«Qui no s’entristiria, Mare Pietosa, contemplant el seu fill amb tan dolor?», ha continuat Pintó des de l’altar de la Santa Cova, sota la imatge de la Verge de la Immaculada, sant Ignasi i sant Francesc Xavier.

Mentre cantaven anaven mirant-se amb els onze musics que les acompanyaven. Així ha estat fins al final, quan el públic les ha aplaudit dempeus i amb algun “bravo”. Pel bis han recuperat un dels passatges de l’Stabat Mater, el Quando Corpus morietur, cantada a duo.

«Les seves veus fan de Manresa capital musical de la Catalunya Central», ha escrit el professor de la UPC Xavier de las Heras al seu Twitter. «Excel·lent!», ha tuitejat la regidora Rosa Maria Ortega, que ha seguit el concert al costat de l’alcalde Marc Aloy.