«Pot el cinema transformar el món?», aquesta va ser la primera pregunta que la periodista Marta Armengou va formular a la directora de cinema Neus Ballús. Va ser ahir al vespre en una conversa que van tenir a la Sala 2 del Cinema Bages Centre de Manresa en el marc de la 18a edició del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya Clam i en la qual van assistir una trentena de persones. La resposta de Ballús va ser afirmativa, però especificant que «són les pel·lícules les que ens transformen a nosaltres». D’aquesta manera va donar a entendre que, un cop hem vist un film, la nostra manera de pensar i de veure la vida és diferent.

Neus Ballús també va confessar que quan era a la universitat estudiant Comunicació Audiovisual no es plantejava que en un futur arribaria a fer cinema «perquè en aquell moment no tenia aquesta vocació». Sobre els seus projectes va assenyalar que li interessa «explorar altres llenguatges i fer narratives més complexes».

Handicaps en el món del cinema

Al llarg del col·loqui la cineasta va assenyalar que dos dels problemes principals que es troben alguns directors són la llengua i les subvencions. Malgrat que explicava que «fer una pel·lícula és molt complicat» perquè està a mig camí de les arts i la indústria de l’entreteniment, en aquest sentit afegia que a ella les coses senzilles no li han agradat mai i que com més difícils són més al·licients té per portar-les a terme.

Masclisme i racisme

Dos dels altres temes que es van tractar durant la conversa van ser, d’una banda, el masclisme que es pateix dins el setè art. Per fer-ho, van fer referència a la també directora de cinema Carla Simón en el moment en què va guanyar l’Os d’Or al Festival de Berlín. I, d’altra banda, el racisme que van patir alguns actors novells que surten al film Sis dies corrents, de la mateixa Neus Ballús, per part d’actors reconeguts, els quals també es van queixar a la pròpia directora.

Futurs projectes

Per finalitzar la conversa, que va durar prop d’una hora, Ballús va anunciar, sense donar gaires detalls, que està preparant una pel·lícula sobre la maternitat i un curtmetratge.