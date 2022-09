La Cova de Sant Ignasi acull avui (18 h) el concert L’Enigma Pergolesi, que comptarà amb dues veus bagenques de referència, la soprano Núria Rial i la mezzosoprano Mireia Pintó, que actuaran amb l’Ensemble Exclamatio, codirigit per Alba Roca (violí concertino) i Oleguer Aymamí (violoncel).

Rial i Pintó acostaran el públic a la bellesa musical de l’Stabat Mater del compositor del barroc G. B. Pergolesi (1710-1736), una de les obres més difoses i impreses del segle XVIII. L’obra ja havia estat composta per Alessandro Scarlatti l’any 1706, però va ser a través de la versió de Pergolesi que va arribar a la que molts consideren la seva màxima esplendor. Fins i tot el mateix Johann Sebastian Bach en va fer una adaptació. Durant el concert, s’interpretaran altres obres que, igual que l’Stabat Mater, han estat popularment atribuïdes a Pergolesi, com per exemple el Concerto Armonico núm. 5 en fa menor, d’Unico Wilhem van Wassenaer, el Salve Regina, de Joan Rossell, i la Simfonia ‘Al santo sepolcro’ RV169, d’Antonio Vivaldi.

L a soprano i la mezzosporano manresanes, que han impulsat aquesta producció amb l’Ensemble Exclamatio, estaran acompanyades a l’escenari per Elisabet Bataller, Cati Reus, Maria Roca i Paula Sanz al violí, Ricart Renart i Miquel Córdoba al violí i viola, Xavi Puertas al violone, Marc Díaz a l’orgue positiu i Carles Blanch a la tiorba. L’Ensemble porta a terme diferents projectes on conviuen la música de cambra amb la música orquestral i vocal, adaptant-ne la formació en funció del programa.

Darreres entrades

El concert s’inclou en el programa de la Manresa 2022, que al llarg d’aquest any commemora els 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem. Les darreres entrades per al recital de L’Enigma Pergolesi (22 o 25 euros) es poden adquirir a través de la web www.manresa2022.cat i l’Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 10).