CaixaForum Barcelona s’endinsa en la història del còmic occidental en la gran exposició ‘Còmic. Somnis i història’. Una mostra que recull més de 350 peces, entre les quals destaquen més de 300 pàgines originals de destacats dibuixants com per exemple d’Eisner, Frank Miller, Jack Kirby, Alan Moore, Moebius, Quino i Francisco Ibáñez. La mostra fa un recorregut per la història del gènere des dels seus inicis fins l’actualitat. Retrata “més o menys un segle del còmic”, destaca el col·leccionista Bernard Mahé, comissari de l’exposició. En declaracions a l’ACN, Mahé remarca que el còmic és per tots els públics i és accessible per a tothom. La mostra es podrà visitar fins al 15 de gener.

Mahé destaca que l’exposició és el seu recorregut de més de 40 anys i la seva relació amb diversos dibuixants, alguns d’ells que han estat amics seus i que estan representants a la mostra. “He sentit una gran passió pel còmic”, assenyala. ‘Còmic. Somnis i història’ està distribuïda en vuit àmbits i mostra els inicis del gènere, la seva eclosió amb els mitjans d’impressió massius, el naixement i el mite dels superherois, l’edat d’or del còmic francobelga, l’arribada de la modernitat a l’entorn de l’eix Itàlia-Argentina, l’explosió del gènere fantàstic i la nova avantguarda sorgida en les últimes dècades. Així mateix, es fa especial èmfasi en l’evolució del còmic a Espanya. La mostra comença amb un dibuix de la sèrie del 1896 ‘The Yellow Kid’, de Richard Felton Outcault, que és considerat el primer còmic modern, i arriba fins a l’actualitat amb el còmic en línia ‘Joselito’, de Marta Altieri, que juga amb totes les possibilitats que ofereix el món digital, com el concepte de scroll infinit. Inclou obres d'alguns dels persones o còmics més cèlebres, com per exemple la citada ‘The Yellow Kid’, de Richard Felton Outcault; ‘Little Nemo in Slumberland’, de Winsor McCay; ‘Terry and the Pirates’, de Milton Caniff; ‘Tintín’, d'Hergé; ‘Flash Gordon’, d'Alex Raymond; ‘The Spirit’, de Will Eisner; ‘Sin City’, de Frank Miller; ‘The Amazing Spider-man’, de John Romita; ‘Watchmen’, de Dave Gibbons i Alan Moore; ‘Arzach’, de Moebius, i ‘Corto Maltés’, d'Hugo Pratt, entre d'altres. L’exposició també recull treballs de Quino, Francisco Ibáñez, Laura Pérez Vernetti, Purita Campos, Juanjo Guarnido, Goscinny i Uderzo, Alberto Breccia, Enki Bilal o Robert Crumb. L’escena actual de la historieta a Espanya té un lloc destacat amb una selecció d’autors de les últimes dècades, entre els quals figuren Marta Altieri, Javier Olivares, Keko, María Medem, Ana Galvañ, Marta Cartu, Luis Durán, Santiago Sequeiros, Ana Penyas, Marcos Prió, Kim, Laura Pérez Vernetti, Pablo Auladell o Paco Roca. Revistes La mostra es completa amb primeres edicions de revistes i llibres, i també amb reproduccions digitals. A més, també s’ha volgut que hi col·laboressin destacats autors espanyols, que han creat obres expressament per a la mostra. És el cas de Paco Roca, que ha fet un homenatge a la història del còmic espanyol amb un diorama en el qual apareixen alguns dels seus grans creadors, de María Medem o de Ana Galvañ, responsable del cartell de la mostra. Muntatge escenogràfic ‘Còmic. Somnis i història’ inclou un muntatge escenogràfic que fa de la visita una experiència immersiva, a càrrec de l’escenògraf i dramaturg Ignasi Cristià, que reprodueix elements icònics com el llit de Little Nemo, una reproducció a gran escala de 13, Rue del Percebe, o un decorat d’Astèrix, amb els seus protagonistes en 3D. El projecte va néixer de la rica col·lecció de Bernard Mahé, una de les més importants d’Europa, i s’ha completat amb préstecs de nombroses institucions i Jean Giraud (Moebius). Cristal Majeur. Il·lustració, 1985. Tinta xinesa i acrílic sobre paper. 9e Art Références, París de col·leccionistes privats, com també dels mateixos autors, en el cas del còmic espanyol. Així mateix, s’ha col·laborat amb l’editorial Flammarion en la publicació d’’Anatomía del cómic’, a càrrec de Damien MacDonald, una recopilació històrica que reuneix una selecció d’obres mestres del còmic d’Europa i Amèrica. Han col·laborat en el projecte destacats autors per crear il·lustracions per a la mostra. És el cas de Paco Roca, María Medem i Ana Galvañ, responsable del cartell de la mostra.