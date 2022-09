La representant d'Espanya del festival d'Eurovisió 2022, l'olesana Chanel Terrero, es troba aquest any entre els nominats als premis Los 40 Music Awards. La cantant opta a guanyar dos guardons en les categories d'artista revelació i artista Del 40 al 1, on competeix amb artistes com Miki Núñez, Blas Cantó o Lola Índigo.

A través d'una història d'Instagram, Terrero ha compartit amb els seus seguidors, més de mig milió, la seva il·lusió de formar part dels nominats de l'edició d'enguany d'aquests premis, que se celebraran el 4 de novembre al WiZink Center de Madrid. L'artista es va reunir dimarts amb grans estrelles de la música espanyola a Mallorca en el tradicional sopar anual en què l'emissora dona a conèixer els candidats dels seus premis. "Qui m'havia de dir a mi fa temps que estaria aquí gaudint d'això?", va celebrar després de la gala. A la sortida de l'esdeveniment, Chanel es va gravar i va compartir a les xarxes l'eufòria del moment amb un petit vídeo on sortia somrient i acompanyat del missatge "Tic flipant", escrit en català informal. Ahir nit, la cantant cubana d'Olesa va confirmar a Efe que té "més d'un tema" preparat per a prendre el relleu al seu tema eurovisiu "SloMo". "Estic començant i vull trobar-me, fer-ho bé i que m'agradi. Només depèn de mi que surti ja", ha assegurat l'artista, que des de la seva participació en el festival d'Eurovisió 2022 ha entrat per la porta gran a l'ecosistema musical espanyol. Tots els nominats La cantant catalana Rosalía lidera les nominacions en el certamen en les categories de millor artista, millor àlbum, millor gira o millor artista en directe. El concurs ha anunciat el llistat d’artistes nominats que es completa amb tres nominacions per Lola Índigo, Aitana, Manuel Carrasco, Dani Fernández, Ana Mena, Dani Martín i C. Tangana i amb dues nominacions Leiva i Nil Moliner. Pel que fa a la categoria internacional, està liderada per Harry Styles, Camila Cabello, Black Eyed Peas, David Guetta i Imagine Dragons que compten amb quatre nominacions cadascun. També s’ha nominat a Ava Max i Adele. Shakira, Sebastián Yatra i Karol G s’imposen en la categoria Global Latina amb quatre nominacions entre les quals destaca la de millor artista o grup global llatinoamericà. En aquesta categoria també hi opten Maluma, Danny Ocean, María Becerra, Anitta, Morat, Bad Bunny i Bizarrap.