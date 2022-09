Pere Portabella, Neus Ballús (amb 'Sis dies corrents') i el Cineclub Manresa són guanyadors del Premis Josep Maria Nunes 2022, que atorga la Federació Catalana de Cineclubs. Segons anuncia l'entitat en un comunicat, els premis es divideixen en les categories de persona o entitat vinculada als cineclubs, pel·lícula catalana i fet cineclubista de l'any. Els premis s'atorguen en el marc de la IX Setmana del Cineclubisme Català, que se celebrarà del 4 al 9 d'octubre a la Filmoteca de Catalunya. Els cineclubs catalans celebren que comencen a recuperar-se després de dos anys complicats. 31 dels 45 cineclubs federats revelen que del 2020 al 2021 s'ha passat de 41.278 espectadors a 68.536, gairebé 30.000 espectadors més.

El jurat dels Premis Jose Maria Nunes 2022, que atorga la Federació Catalana de Cineclubs en honor al cineasta barceloní, ha decidit guardonar Pere Portabella amb el premi a la persona vinculada als cineclubs. El jurat n'ha destacat la seva "activitat ininterrompuda com a director i productor, la seva rellevància històrica i la seva proximitat amb els cineclubs, on ell i el seu cinema ha estat sempre molt presents".

El premi al fet cineclubista de l'any és pel Cineclub Manresa, que el 2021 va organitzar actes commemoratius del 125è aniversari de la primera projecció cinematogràfica a la ciutat i del 60è aniversari del rodatge de la pel·lícula 'Plácido'. També destaquen que va col·laborar amb altres entitats i va "mantenir vivia la flama del cineclubisme". Finalment, per votació dels cineclubs federats, el premi a la millor pel·lícula catalana de l'any se l'ha endut 'Sis dies corrents', de Neus Ballús.

La IX Setmana del Cineclubisme

La IX Setmana del Cineclubisme s'iniciarà el dimarts 4 d'octubre amb la projecció de la pel·lícula guanyadora del Premi Nunes, 'Sis dies corrents'. La seva directora, Neus Ballús, juntament amb la productora Míriam Porté i els actors Valero Escolar i Mohamed Mellali, presentaran el film des de la Sala Chomón després de l'entrega de premis. El cicle seguirà amb 'Visión nocturna', de la xilena Carolina Moscoso Briceño, pel·lícula proposada per Drac Màgic —entitat guardonada amb el Premi Nunes 2021— que reflexiona al voltant de l'abús a partir d'una traumàtica experiència de la directora.

Altres films que es podran veure seran 'Retour à Reims', de Jean-Gabriel Périot, film guanyador del Premi Quijote de la Federació Internacional de Cineclubs. També es projectarà 'Sycorax', de Lois Patiño i Matías Piñeiro, i 'Surdina', d'Antonio Durães. Una altra producció catalana que formarà part de la Setmana és 'Lo que dirán', el documental de Nila Núñez Urgell. Finalment, tancarà el cicle el clàssic modern 'Elephant', de Gus Van Sant.

La lenta recuperació dels cineclubs catalans

La Federació Catalana de Cineclubs celebra que "després de dos anys molt complicats els cineclubs catalans comencen a recuperar-se i retrobar-se amb el públic". 31 dels 45 cineclubs federats revelen que del 2020 al 2021 s'ha passat de 41.278 espectadors a 68.536, gairebé 30.000 espectadors més. Tot i això, la mitjana de persones per sessió ha disminuït a causa de les limitacions d'aforament que hi havia durant una bona part de l'any passat. Pel que fa a les sessions, les 705 de 2020 es van doblar el 2021, amb 1.502, rècord absolut des que la Federació Catalana de Cineclubs fa recompte de xifres.

Pel que fa a cinema català i en català, asseguren que el 2021 va ser un "mal any" en el circuit de cineclubs. Del 16% de produccions catalanes programades per aquestes associacions el 2020 es va passar a un 14% l'any següent, mentre que el 29,5 % de projeccions en català (original, doblat o subtitulat) del 2020 es va reduir al 21,6% el 2021. Amb tot, expliquen que aquestes xifres estan molt per sobre de les registrades a les sales comercials.