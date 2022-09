Aquest cap de setmana promet ser cinematogràficament excepcional a la Catalunya Central. Divendres, dissabte i diumenge, es podran veure diferents films a Manresa, Sant Fruitós i Navarcles.

Divendres sumem tres nous noms a les presències confirmades. Al voltant de ‘Los renglones torcidos de Dios’, el film sorpresa que podrem veure al cinema BagesCentre a les 23h, comptarem amb tres noms destacats: el realitzador Oriol Paulo, responsable d’altres thrillers d’ èxit com ‘Contratiempo’ i ‘Durante la tormenta’; el guionista i dramaturg Guillem Clua, autor d’ obres teatrals d’ èxit com ‘Smiley’ o ‘L’oreneta’; i l’actor Javier Beltran, conegut per la sèrie de TV3 ‘Com si fos ahir’ i pel paper de Federico García Lorca enfrontat a Robert Pattinson al film ‘Little Ashes’. Aquesta mateixa sessió s’iniciarà amb el meteòric curt ‘Nightbreakers’, acompanyat per la presència del seu duet de realitzadors, el sabadellenc Gabriel Campoy i el manresà Guillem Lafoz.

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya també estrena les catalanes catalanes de la Palma d’ Or del festival de Canes, la increíble ‘Triangle de Sadness’, de Ruben Östlund, i de l’ esperat nou film del brillant director romanès Cristian Mungiu, ‘R.M.N.’.

Dissabte, a Sant Fruitós de Bages en una roda de premsa es donarà el palmarès del festival al costat de dues membres del jurat: l’ actriu Maria Molins (‘El cor de la ciutat’) i la guionista Marta Buchaca (‘Litus’). Totes dues estaran també en la cerimònia de premis de la nit, celebrada al Cinema BagesCentre que culminarà amb el Premi d’ Honor al veterà cineasta Jaime Rosales (‘Petra’). El seu darrer i elogiat film ‘Girasoles silvestres’, protagonitzat per Ana Castillo i Oriol Pla, tancarà la celebració del dissabte.

Diumenge el festival tancarà en una sessió de clausura a l’Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles amb el film japonès ‘Small, slow, but steady’, de Shô Miyake, una de les revelacions del darrer festival de Berlín. La sessió servirà també com a relleu amb el festival germà ‘Protesta’ de Vic.