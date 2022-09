El públic reconeix Parking Shakespeare i Teatre Nu en els Premis TeatreBarcelona

L’obra teatral L’Oreneta, el musical Guillermotta i el teatre de proximitat van ser els grans triomfadors dels V Premis TeatreBarcelona que atorga fa cinc anys la revista i portal escènic del mateix nom. El certamen reconeix amb el vot del públic les millors propostes i professionals que han passat per la cartellera barcelonina durant la temporada, en aquest cas la 2021-2022. I ho fan en categories no binàries (sense distinció de sexe).

Entre els guanyadors, l’actriu Àurea Márquez es va endur el premi a millor interpretació per La dona del tercer segona, una proposta de la companyia anoienca Teatre Nu (amb seu a Sant Martí de Tous), amb text de Víctor Borràs (cofundador del Festival TIFA de Borredà) i direcció d’Ivan Benet.

Com a millor espectacle d’arts de carrer, el públic va premiar la versió de Sílvia Navarro Perramon del clàssic Un somni d’una nit d’estiu, amb els Parking Shakespeare, una companyia amb la direcció artística del manresà Pep Garcia-Pascual i amb la també manresana Mireia Cirera en l’equip. També amb participació manresana, Bye bye Monstre, de Dagoll Dagom, que va guanyar com a millor espectacle familiar i que té a David Pintó en la dramatúrgia (amb Marc Artigau i Anna Rosa Cisquella) i com ajudant de direcció, a més de l’esparreguerina Marta Puig, més coneguda com a Lyona, en la il·lustració i disseny gràfic.

L’Oreneta, que ha guanyat dos dels 4 premis als quals aspirava, s’ha emportat el reconeixement com a millor espectacle i millor autoria original, mentre que Guillermotta, s’ha emportat els premis a millor musical de proximitat i millor interpretació de musical. Quant a produccions i professionals en teatres de menys de 200 localitats, han estat premiats noms com Julio Manrique, Ángela Cervantes o l’espectacle NUA (Radiografia d’un trastorn), entre altres.