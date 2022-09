Una setmana després de complir 73 anys, Bruce Springsteen publica el primer avançament d’un nou doble elapé, ‘Only the strong survive’, que veurà la llum l’11 de novembre, en el qual el ‘rocker’ de Nova Jersey rescata algunes joies de segells llegendaris de la música soul com Motown, Stax i Philadelphia International. La cançó elegida per anunciar el llançament és ’Do I love you (indeed I do)’, un número que el compositor Frank Wilson va escriure i va gravar el 1965 per a Soul, un subsegell de Motown (l’any següent, la cantant Chris Clark en va publicar la pròpia versió, i el ‘single’ de Wilson, del qual es van fer poques còpies, es va convertir en una cotitzada peça de col·leccionista).

Amb producció de Ron Aniello i el suport de la I Street Band, una secció de vents i un grup de coristes, Springsteen aporta un aire molt més rock a aquest clàssic del ‘northern soul’, avançament d’un àlbum en què el cantant fa seves cançons que diverses dècades enrere van popularitzar artistes com Aretha Franklin, The Temptations, Diana Ross & The Supremes, The Commodores, The Four Tops, Elvis Presley, Cher, Grant Green, Al Kooper, Ben E. King, The Walker Brothers, Gladys Knight & The Pips, Tyrone Davis, Dobie Gray, Jerry Butler, Jimmy Ruffin, Joan Osborne, The Funk Brothers, William Bell, Jackie Shane, Bill Anderson & Jan Howard, The Marvelettes o Chuck Jackson, entre d’altres. La publicació d’‘Only the strong survive’ al novembre precedirà en uns quants mesos l’inici de la nova gira de Springsteen, que començarà els dies 28 i 30 d’abril del 2023 a l’Estadi Olímpic de Barcelona (les dues dates amb entrades esgotades).