Els Buhos tornaran a les llistes de novetats discogràfiques a la primavera, quan preveuen publicar el cinquè disc d'estudi. De moment, el grup de Calafell ha avançat la primera cançó que inclourà l'àlbum, 'La pluja tropical', amb un pop amb reminiscències dels 80´s, mestissatge festiu i arranjaments electrònics. Va estar composada i produïda durant l'agost, durant la gira de concerts d’estiu que els ha portat a visitar més de 60 poblacions on han estat caps de cartell dels principals festivals i festes majors de Catalunya Euskadi, Galicia i el País Valencià.

El videoclip que acompanyarà la sortida de 'La pluja tropical', localitzat a la població empordanesa de Sant Pere Pescador, ha estat dirigit per Dani Feixas i protagonitzat per l'actor Biel Duran. També hi col·laboren el periodista Abraham Orriols, el cantant Triquell i l'actriu Ariadna Colomer.