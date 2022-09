La Fira Mediterrània de Manresa celebrarà del 6 al 9 d'octubre la seva 25a edició que, després de dos anys de pandèmia, el carrer i la participació ciutadana seran els grans protagonistes. En total, es podran veure 71 propostes multidisciplinàries, 51 de les quals seran estrenes absolutes. El director artístic del certamen, Jordi Fosas, ha destacat que és una fira que "mira a una arrel que parla en present": "Volem que els artistes utilitzin aquests materials de la cultura popular per parlar-nos d'avui i interpel·lar-nos". El certamen també posa la mirada en com els artistes joves recullen la tradició i hi aporten una mirada "molt fresca i desacomplexada".

Avui dia molts artistes joves utilitzen l'arrel com a motor creatiu i, al mateix temps, moltes propostes de cultura popular i tradicional se situen com a caps de cartell de programacions estables i festivals. La Fira Mediterrània de Manresa s'ha proposat en aquesta 25a edició posar el focus en com la tradició travessa la creació i la programació artística. De fet, bona part de la programació i les Jornades Professionals giren al voltant d'aquest concepte. Un exemple és la conversa que s'ha organitzat per obrir les jornades entre Íngrid Guardiola, directora del Centre d'Art Contemporani de Girona, i el músic i productor Raül Refree. La programació oficial és multidisciplinària i consta de 71 espectacles (el 59% de Catalunya, el 25% de la resta de l'Estat i el 16% internacionals), dels quals 51 són estrenes absolutes. Les propostes pivoten sobre tres eixos: mirades (d'artistes del món contemporani que incorporen la mirada d'arrel en les seves propostes), joves (amb artistes emergents que parteixen de l'arrel com a matèria primera) i present (reflexionant sobre la tradició avui i com travessa i impregna la creació artística i la programació cultural). Amb motiu dels 25 anys, Fosas ha explicat que hi haurà un "regal sonor" que sorgirà d'una exploració sonora a tres bandes durant els quatre dies de la Fira i que anirà a càrrec de Pau Benítez, flabiolaire que beu de la tradició, i de Joan Cot, compositor que treballa des de l'electrònica. El resultat dels enregistraments que es facin durant els quatre dies de la Fira es compartiran amb tothom com a cloenda del certamen. La Mediterrània s'inaugurarà el 6 d'octubre amb l'espectacle 'El Pou de la gallina', de la Cia Voël, un espectacle de gran format, instal·lat a la plaça Major, que revisa la llegenda manresana i combina circ, música, i cultura popular amb la participació de la colla castellera els Tirallongues de Manresa. L'espectacle connecta directament amb la celebració de Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l'estada de Sant Ignasi de Loiola a la capital del Bages. El projecte es repetirà cada dia al vespre. Fira estratègica per la Generalitat La directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Adelaida Moya, ha destacat que la Fira Mediterrània forma part d'una "línia estratègica" molt important que "permet posar en comú tot allò que envolta la cultura popular i la tradició amb tot el món creatiu que tenim al país". "Estem trencant tòpics sobre la tradició i superant prejudicis, i valorem cada cop més aquesta cultura de base, que és la cultura popular", ha destacat Moya, tot afegint que això és possible també "per la gran feina que ha fet la Fira Mediterrània durant els darrers 25 anys". Moya ha avançat que la Generalitat aporta 810.000 euros anuals a la Fira Mediterrània, entre els quals hi ha els 125.000 euros que van destinats als nous projectes de l'Obrador d'Arrel i el Pla d'Impuls de la Dansa d'Arrel. A més, ha dit que s'ha fet una aportació extraordinària de 50.000 euros perquè "la Fira no és aliena a l'increment generalitzat de preus i a la inflació". En aquest sentit, ha deixat clar que "l'aposta del Govern és anar augmentant el pressupost en la mesura que puguem".