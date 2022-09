L'adaptació musical de 'Ghost' s'estrena aquest divendres al Teatre Tívoli amb Let's Go Company, després d'haver estat dues temporades a Madrid. L'obra, que farà parada a Barcelona fins el 27 de novembre, està protagonitzada per David Bustamante i Ricky Merino, que s'intercalaran el paper de Sam, i compta amb un repartiment format per Ana Dachs (Molly), Christian Sánchez (Carl) i Ela Ruiz (Oda Mae). La producció original ha estat dirigida per Federico Bellone, amb Albert Garcia com a director resident de les funcions a Barcelona. En la roda de premsa de presentació de l'espectacle aquest divendres, David Bustamante ha assegurat que "sempre s'ha sentit molt lligat" a la pel·lícula original, la preferida de la seva mare.

L'espectacle compta amb un equip de 55 persones per la presència de trucs de màgia i efectes especials a l'escenari que recrearan les escenes més icòniques de la pel·lícula. Bustamante ha assegurat que "aquesta era l'oportunitat que estava esperant" per a experimentar amb el teatre musical, de la qual en surt "molt content". Ha expressat que "ara ja no concep una carrera com a cantant sense aquest vessant teatral", i que la valoració que en treu és "totalment positiva".