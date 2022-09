Robbie Williams farà un segon concert al Palau Sant Jordi de Barcelona el 25 de març davant la "gran demanda" d'entrades per l'actuació del 24 de març. Segons un comunicat de la promotora Doctor Music, l'artista ha venut més de 15.000 passis en mitja hora del primer concert, que frega el 'sold out'. Les dues actuacions de Williams formen part de la gira 'XXV Tour 2023', amb la qual celebra els seus 25 anys de carrera. Les entrades per a aquesta segona actuació ja estan a la venda a través de doctormusic.com i entradas.com. El preu de les entrades amb seient reservat a les grades va dels 50 als 128 euros i de 80 i 128 per a les entrades de pista, amb les despeses de distribució a part. Es pot adquirir un màxim de 6 entrades per compra.

La gira, que commemora 25 anys d'èxits –el 1997 es va publicar 'Life Thru a Lens', el primer disc com a solista de l'exmembre de Take That–, començarà la setmana que ve amb concerts a Londres. Williams acaba de publicar el disc 'XXV', on recupera molts dels seus èxits i hi afegeix un tema nou, 'Lost', i altres tres inèdits en la versió de luxe de l'àlbum.