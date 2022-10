L’escriptora i guionista Anna Manso (Barcelona, 1969) ha publicat la primera novel·la per a adults Un cor de neu (La Magrana). El treball gira al voltant de la impossibilitat d’estimar una persona quan encara hi ha ferides obertes.

El volum se situa 20 anys després d’un abús sexual i aborda les conseqüències que genera entre una mare i un fill quan no hi ha hagut un suport moral adequat. La història presenta la Sara, una dona de 65 anys que viu aïllada a la muntanya, al Berguedà, turmentada perquè fa 20 anys que no parla amb el seu fill Josep. Un dia al bosc coneixerà un llop amb qui pot parlar i que li capgirarà la vida. Recuperar la relació amb el fill no serà una feina fàcil per la impossibilitat de cicatritzar les ferides. Com ella mateixa explicava, «m’he posat a la pell d’una persona que actua ben al contrari del que jo hauria fet. A través dels ulls de la Sara pots anar entenent què li passa encara que no hi estiguis d’acord. Tothom té un perquè».

La primera novel·la per a adults de l’autora tracta qüestions com el perdó, l’emoció o l’intent de redimir-se quan t’has equivocat. Per escriure Un cor de neu, l’autora, que ha signat una cinquantena de llibres infantils, s’ha documentat amb Fundació Vicki Bernadet i també a través de casos que ha conegut i que, com afirmava, «m’han perseguit tota la vida».