La pel·lícula ‘A love song’ de Max Walker-Silverman ha rebut el premi al millor film en la divuitena edició del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. El palmarès del Clam d’enguany, que s’ha fet públic aquest dissabte al migdia als cinemes Bages Centre de Manresa ha reconegut també les cintes ‘El agua’ d’Elena López Riera amb el premi Fundació La Caixa i ‘The natural history of destruction’ de Sergei Losnitza amb el recentment creat premi Toni Serra.

El proper diumenge es tancarà una edició del CLAM que marca un abans i un després en el certamen bagenc. Des de la seva estrena el divendres 23, l’organització ha necessitat adaptar-se a una demanda creixent d’espectadors, com en la sessió inaugural de ‘La nuit du 12’, plena fins a la bandera. Durant aquests dies, la Sala 7 del multicinemes BagesCentre s’ha vist substituïda en la majoria de les sessions per la Sala 1 davant la necessitat d’augmentar l’aforament. A falta de reunir les dades de les dues darreres jornades, el CLAM espera haver multiplicat per 10 els espectadors de l’anterior edició.

L'organització vol fer un agraïment especial als espectadors i els mitjans de comunicació no només per la seva presència al festival, sinó pel seu entusiasme i per la seva complicitat. Aquesta impressió també ha arribat als equips de jurats, dels quals exposem a continuació els veredictes dels diferents guardons.

Els premiats

El jurat de la Secció Oficial a competició de llargmetratges, integrat en la presidència per l’actriu Maria Molins, i també per la guionista i dramaturga Marta Buchaca, la directora Zaina Carmona, el compositor Francesc Gener, la periodista Núria Vidal i el crític de cinema Manu Yáñez han decidit atorgar:

El PREMI AL MILLOR FILM DEL CLAM 2022 a “A love song”, de Max Walker-Silverman, “per la seva honestedat, mirada poètica i valentia a l’hora de donar protagonisme absolut a una dona en la seva vellesa. L’actriu, amb les seves arrugues en el rostre, es converteix en l’autèntic paisatge del film”.

A continuació també concedeixen el PREMI ‘FUNDACIÓ LA CAIXA’ als valors humans a “El agua”, d’ Elena López Riera, “per l’aposta d’explicar d’una forma original la història de tres dones de tres generacions, a través d’una conjunció de realisme i una màgia arrelada a la tradició local”.

Per finalitzar atorguen el PREMI TONI SERRA al film més innovador a “The natural history of destruction”, de Sergei Loznitsa, “per com construeix a través de material d’arxiu el relat de la destrucció a través d’una nova mirada, donant protagonisme a recursos de ficció sonora i utilitzant plans que no solen aparèixer en documentals bèl·lics”.

El jurat de la Secció Oficial de curtmetratges, integrat en la presidència per l’ actriu Nausicaa Bonnín, i també per la periodista Patricia Clapés-Saga, el compositor Miquel Coll i la realitzadora Tess Messero, ha decidit concedir:

El PREMI AL MILLOR CURTMETRATGE a ‘She’s the protagonist’, de Sarah Carlot Jaber, “per ser un manifest feminista postgodardià a través d’una road movie elegant, intel·ligent, amb ritme, irreverent i absurda amb un costat revolucionari”.

Finament, el jurat del PREMI ‘INSERT’ a la creació audiovisual de persones amb discapacitat intel·lectual, integrat per la directora teatral Teti Canal, la pedagoga social Rosa de Paz, la tècnica en comunicació Lara Bedmar i els directors de cinema Enric Roca i David Torras, donen el premi a ‘A grandes problemas, grandes soluciones’, de la Fundació MAP de Ripoll, “per la original combinació d’interpretació real i animació, reivindicant la visibilitat d’un col·lectiu que reclama els seus drets i una plena inclusió per a un entorn socialment just i solidari”. El jurat fa una menció especial a ‘Ferides sensibles’, del col·lectiu Grup 10, “per la valentia d’aportar experiències viscudes a un tema sovint ocult com el bullying, amb una factura cinematogràfica plena d’elegància visual austera i sincera”.

El premi del públic al millor film es coneixerà aquest vespre en la cerimònia de guardons que tindrà lloc al BagesCentre a partir de les 21h i que inclourà entre altres el Premi d’Honor al realitzador Jaime Rosales. El seu film ‘Girasoles silvestres’ clourà la sessió d’avui, malgrat que les projeccions del certamen no es tancaran fins el diumenge amb la projecció del film japonès ‘Small, slow, but steady’, de Shô Miyake, una de les revelacions del darrer festival de Berlín, a l’Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles.