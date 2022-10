El pianista i compositor manresà Manel Camp rebrà avui el IV Premi Espai Ter de música en reconeixement a la seva prolífica trajectòria artística. En la seva resolució, el jurat assegura que Manel Camp és un dels grans noms de la música catalana de les darreres dècades i un dels músics més versàtils i inclassificables del nostre país. El lliurament del guardó es farà just abans del concert que protagonizarà a l’Auditori Teatre Espai Ter, de Torroella de Montgrí, per presentar el seu darrer treball, Carst.

Precisament, l’Espai Ter ha apadrinat el nou projecte de creació del manresà. En aquest sentit, l’equipament cultural ha ofert espai de residència artística, ha col·laborat en l’enregistrament i edició del treball, així com en l’estrena i presentació del nou disc, i col·labora en la promoció de la gira. Com explicava el mateix artista, «tant per a mi, com per al quartet, és un luxe, un privilegi i una il·lusió que l’Espai Ter ens hagi concedit aquest premi, que ens permetrà editar en CD aquest treball, amb el qual tanquem el projecte De Minorisa a Carst».

En el concert d’avui Camp (piano) s’acompanya de Matthew Simon (trompeta), Xisco Aguiló (contrabaix) i Lluís Ribalta (bateria). Carst forma part del projecte De Minorisa a Carst, que ha portat a terme l’artista amb motiu del seu 75è aniversari. El nom del projecte el formen dos noms molt significatius per al compositor: Minorisa, el títol de l’àlbum més representatiu del grup de rock progressiu Fusioon, i Carst, el darrer treball compost pel seu quartet i que uneix el paisatge de les dues terres on ha viscut: el Bages i Mallorca.

Durant l’actuació de dissabte es podrà comprar per primer cop el nou disc del manresà.