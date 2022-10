Com ja avançava ahir aquest diari, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, Clam, ha tancat la seva divuitena i més multitudinària edició superant els 10.000 espectadors entre totes les modalitats de projecció: 3.500 presencials i 6.700 a través de la plataforma Filmin. Així ho va confirmar ahir al vespre el director del festival, Esteve Soler, al Teatre Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles, localitat natal del festival, on s’ha fet la cloenda del certamen. La cerimònia va servir per entregar simbòlicament el testimoni al Festival Protesta de Vic, que del 14 al 22 d’octubre projectarà diversos films de crítica social d’arreu.

La cloenda del Clam va incloure la projecció de la pel·lícula Small, slow but steady, de Shô Miyake, la projecció de la qual va apadrinar l’entitat La Casa del Sordmut de Manresa.