I si Diana Spencer, la princesa de Gal·les, no hagués mort en un tràgic accident de cotxe el 31 d’agost del 1997? Quin aspecte tindria ara Lady Di? Saber-ho és impossible, però imaginar-ho no. Això és el que ha fet un projecte artístic del fotògraf turc Alper Yesiltas, que ha recorregut a un programa d’intel·ligència artificial (IA) per recrear com serien els rostres de grans icones pop ja mortes.