El municipi de Batea, situat a la comarca de la Terra Alta (Tarragona), va ser reconegut dimarts, 27 de setembre, amb el guardó al Millor Poble Agrícola en els premis Poble de l’Any, organitzats per Prensa Ibérica. La qualitat de les seves vinyes, la col·laboració dels ciutadans i el reconeixement internacional del seu vi van destacar la candidatura fins a atorgar-los la distinció. Parlem amb Joaquim Paladella Curto, alcalde de Batea, per conèixer més en profunditat què és el que fa tan única aquesta localitat.

-Què representa aquest premi per a Batea i per als seus ciutadans?

-Aquest premi per a Batea i els bateans representa un alè d’il·lusió i també, per què no dir-ho, d’esperança. D’il·lusió per ser un reconeixement a l’esforç de tot un poble per sobreviure i lluitar pel seu futur. I d’esperança per veure que, malgrat totes les dificultats, la feina del dia a dia dona resultats i la gent els veu i els reconeix. Som una localitat allunyada de les grans ciutats, on tot és més difícil, especialment quan parlem d’agricultura amb totes les dificultats que hem viscut durant molts anys, i aquest reconeixement ens fa pensar que tenim futur i que, potser, serà millor.

-Quin és el secret per aconseguir l’excel·lència en agricultura que caracteritza Batea?

-No hi ha secrets, només l’esforç i la feina que porta a terme la gent de Batea des de fa generacions. Si passeges pel terme municipal de Batea podràs veure que està treballat com un jardí on els pagesos cuiden fins a l’últim extrem les vinyes i la naturalesa torna tot aquest esforç amb un producte de molt bona qualitat.

També cal destacar la feina dels cellers que, tot i que siguin petits, han sabut adaptar-se als temps, als gustos de la gent, i han sigut capaços d’extreure el millor de l’essència d’aquest producte.

-Es tracta d’un premi aconseguit entre tots, llavors?

-Sí, per descomptat. Som un poble petit ja que no arribem als 2.000 habitants i, tanmateix, som dels cinc municipis amb un cens agrari més gran de tot Catalunya i, en el nostre àmbit de la DO Terra Alta, produïm el 20% de la garnatxa de tot el món.

Quan els nostres cellers es presenten a diferents certàmens o concursos obtenen les millors puntuacions i, molt freqüentment, també són reconeguts amb premis importants. És un esforç diari, durant molts anys i de tots. Si no fos així, en aquest món en el qual vivim, sobretot en el món del vi i de l’agricultura, no tindríem cap futur.

-Quins són els principals cultius de la localitat?

-El cultiu per excel·lència de Batea és la vinya, fins al punt que quan arriba el temps de la verema sempre diem que sembla que el món s’atura. A més a més, el cultiu d’oliveres sempre ha tingut una presència important i duarnt els últims anys ha anat adquirint molta força amb plantacions noves i amb algunes empreses familiars que es dediquen tant a la producció d’oli com també a la seva comercialització. El cultiu de l’ametlla també és important, tot i que ara com ara una mica més complementari.

-Quin és l’impacte de les vostres collites?

Batea és el primer productor de raïm de tot Catalunya, una cosa espectacular en un poble de menys de 2.000 habitants. A més, en el context del vi de garnatxa al món, el potencial de la DO Terra Alta és molt gran.

-Quins nous projectes esperen a la localitat?

El món del vi està sempre en evolució i per això hem d’estar sempre del costat dels pagesos i dels cellers. Per la nostra part, la cultura del vi i la història del poble i de la terra és un punt a potenciar. Penso que hem de treballar conjuntament i demostrar tot l’atractiu que té el producte i la vida del pagès. Això ens reportarà més reconeixement i més opcions de vida i de futur.

A més a més, no hem d’oblidar el món en el qual vivim i el repte del canvi climàtic que tenim per davant. Penso que les nostres condicions són perfectes per fer de Batea un poble sostenible, encara més respectuós amb la naturalesa.

-Per què la gent hauria de visitar Batea?

Batea i el conjunt de la Terra Alta han sigut territoris que, durant molts anys, s’han mantingut separats de la ciutat i aquesta distància és la que ha convertit el nostre poble en una zona singular. Som un poble desconegut on el temps es va aturar durant dècades, i el va dotar d’un atractiu especial.

El nostre nucli antic, la nostra història, la nostra manera de viure i la forma com es viu i es cultiva la terra ens fan ser diferents i singulars, i penso que això sorprèn els que ens visiten i volen conèixer un lloc diferent. A més a més, la visita als nostres cellers i la degustació dels nostres vins i els nostres olis afegeixen un punt únic a qualsevol visita i ens donen aquesta singularitat tan especial de Batea.