La 25a edició de la Fira Mediterrània de Manresa arrenca aquest dijous 6 d'octubre oferint una atractiva programació amb una setantena d’espectacles que, després de dos anys de pandèmia, recuperarà les propostes artístiques al carrer. El certamen, que s'allargarà fins al 9 d’octubre, arrenca amb un espectacle de gran format de carrer, El Pou de la Gallina. La Cia Voël revisarà la llegenda des del llenguatge del circ en diàleg amb la colla castellera Tirallongues. El muntatge es podrà veure demà dijous, a les 21 h, divendres a les 21 h, i dissabte a les 20 h, a la plaça Major.

La programació artística de la Fira tindrà 71 propostes dins de la programació oficial, de les quals 51, el 71%, seran estrenes. En total hi haurà 38 propostes de música i 33 d’arts escèniques. Pel que fa a la procedència, 42 espectacles són de Catalunya, 18 de la resta de l’estat i 11 internacionals.

La fira proposarà «mirades» a l’arrel amb maridatges entre creadors contemporanis i associacions de cultura popular com la Cia Voël amb els Tirallongues però, també, el Cor Jove Amics de la Unió amb Marcel Bagés i David Soler; Israel Galván amb l’Escolania de Montserrat; Els Escarlata i Joana Gomila i Laia Vallès amb l’Esbart Manresà, entre d’altres. I mirades al talent emergent, amb joves com Júlia Colom, Mar Grimalt, Marala, Adrián Vega, Pere Seda, Clàudia Serrahima i Àfrica Llorens. A més de noms que formen part de l’ADN de la fira, com Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries.

Un dels eixos principals de la Fira Mediterrània és la d'esdevenir un mercat, un espai de negoci, intercanvi i contactes per afavorir la dinamització del sector. L'any passat ja es va reubicar l'àrea professional al centre de la ciutat, als Jardins del Casino, i enguany s'ha decidit mantenir-ne la centralitat i ampliar i especialitzar-ne els espais. L'epicentre de la zona professional continuarà sent la Taverna Cervesa Guineu, que amplia i especialitza els espais, estenent-se dins de l'edifici del Centre Cultural el Casino. A la Taverna s'hi faran les presentacions de projectes i les actuacions, mentre que el Casino serà per a les trobades de professionals. La CarpaPRO acollirà les reunions ràpides i espai de treball.