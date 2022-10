Jordi Savall porta a L’Auditori les dues últimes simfonies de Franz Schubert

El mestre igualadí Jordi Savall donarà dijous (19 h) el tret de sortida a la temporada de Música Antiga de L’Auditori amb la direcció de dues obres mestres de la producció romàntica com són la Simfonia n. 8 en si m «Inacabada» i la Simfonia n. 9 en Do «Gran», ambdues de Franz Schubert. Unes obres que Savall afronta per primera vegada i que ha enregistrat en disc per al seu segell Alia Vox. La temporada d’Antiga de L’Auditori reunirà també artistes com el contratenor avianès Xavier Sabata, la soprano manresana Núria Rial i Dani Espasa, Lea Desandre, Juan de la Rubia o l’Ensemble O Vos Omnes amb el sallentí Roger Illa, entre d’altres.

Després del projecte beethovenià amb les versions de les nou simfonies, Jordi Savall s’enfronta ara a Schubert i a dues pàgines compromeses del simfonisme germànic al capdavant de Le Concert des Nations i d’acord amb criteris filològics. El programa que l’igualadí presentarà a L’Auditori forma part d’una gran gira internacional en la qual visitarà sales com l’Elbphilharmonie d’Hamburg o la Philharmonie de París. A la cita amb L’Auditori, Savall estarà acompanyat de la seva formació Le Concert de Nations i, a més d’inaugurar la temporada d’Antiga, farà el primer concert del cicle que protagonitza, «El so original». Així, Savall visitarà novament L’Auditori, el 15 de desembre, amb un programa centrat en músiques de Charpentier i acompanyat de Le Concert des Nations i la Capella Reial de Catalunya; el març, amb Les set paraules de Schütz i Haydn i el maig amb la Missa solemnis de Beethoven. La programació de Música Antiga comptarà, a més dels quatre projectes del cicle «El so original» amb concerts com La resurrezione de Händel, amb Vespres d’Arnadí i la direcció de Dani Espasa en un oratori en versió concert amb el berguedà Sabata i la bagenca Rial, el 23 de novembre; i Les set últimes paraules de Crist a la creu de Haydn, que interpretarà l’Ensemble O Vos Omnes i el Quartet Gerhard amb la direcció de Xavier Pastrana i amb el sallentí Roger Illa al fortepiano, el 13 de desembre. El Festival Llums d’Antiga, que arriba a la seva cinquena edició del 12 al 26 d’abril amb sis concert repartits entre tres dels edificis ‎medievals més emblemàtics de Barcelona (la Basílica de Sant Just i Sant Pastor, la Basílica de Santa María ‎del Pi i el Monasterio de Sant Pau del Camp), tindrà algunes de les grans formacions vocals de casa nostra, com el Cor Cererols, Cantoría, el Cor Francesc Valls o també O Vos Omnes, cor resident de L’Auditori. També, la presència de la mezzosoprano Lea Desandre al costat del llaütista i tiorba Thomas Dunford i el debut al festival de Tiento Nuovo, que dirigeix Ignacio Prego. Tot plegat amb obres tan significatives com els rèquiems de Victoria, Morales o Guerrero.