La periodista i escriptora bielorussa Svetlana Aleksiévitx, Premi Nobel de Literatura el 2015, ha estat distingida amb el XXXIV Premi Internacional Catalunya que atorga el Govern, dotat amb 80.000 euros i l’escultura La clau i la lletra d’Antoni Tàpies. El premi el va anunciar ahir el president de l’executiu, Pere Aragonès, des del Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat.

Nascuda el 31 de maig del 1948 de pare bielorús i de mare ucraïnesa, Aleksiévitx va estudiar periodisme a la Universitat de Minsk. Després d’exercir com a periodista en diferents mitjans es va començar a inclinar per la literatura, immersa en el corrent de l’anomenada novel·la col·lectiva. El seu primer llibre, La guerra no té rostre de dona, abordava la qüestió de les russes que van participar a la Segona Guerra Mundial. Enfrontada al govern i la censura bielorusses, Aleksiévitx va abandonar Bielorússia l’any 2000. El 2011 va tornar a Minsk però el 2020, després d’haver demanat públicament al president bielorús, Aleksandr Lukashenko, que abandonés el govern, va tornar a marxar del país amb l’ajuda de diplomàtics de diferents països. Des d’aleshores viu a Berlín.