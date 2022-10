L'espectacle inaugural de la Mediterrània: El miracle escènic del Pou de la Gallina

Van dubtar. Però s’hi van llençar de cap. La colla castellera Tirallongues de Manresa farà la seva primera incursió artística de ple, avui, a la plaça Major de la capital del Bages amb la Cia Voël. Serà a les 9 del vespre i el «repte», com afirma David Traus, president de l’entitat manresana, ha estat majúscul. D’una banda perquè per a ells ha estat endinsar-se en un llenguatge nou («no es tracta de fer castells, com sempre») i de l’altra perquè El Pou de la Gallina és l’espectacle amb què la Mediterrània inaugura la seva vint-i-cinquena edició.

Les mirades inaugurals estaran pendents d’aquesta revisió de la llegenda manresana que combina música i cultura popular des del llenguatge del circ i que es va començar a gestar ja fa dos anys en l’Obrador d’Arrel pensant en la celebració de Manresa 2022. És, a més, una proposta que forma part de l’ideari de la fira: la unió entre creadors contemporanis i associacions de cultura popular i que es podrà veure dos cops més: divendres (21h) i dissabte (20 h), a la plaça Major.

La llegenda diu que el 1602 a una nena se li va escapar una gallina que guardava per a la seva madrastra. L’animal va anar a parar al fons d’un pou i va morir. Però la nena va demanar ajuda a Sant Ignasi que li va retornar viu l’animal. Un miracle. Si el 1602 va ser un sant qui va fer sortir la gallina del pou, el 2022 la unió dels artistes i dels castellers («que neixen de terra i es coronen») demostraran que els miracles no existeixen però sí la força del col·lectiu per arribar a bon port. A qualsevol port.

El muntatge, de gran format i d’alçada, en sentit literal (una estructura de 10 metres cap al cel i 60 de llargada) el protagonitzaran una vuitantena de castellers amb la participació de la funàmbul Mariona Moya, l’escala aèria de Griselda Juncà i el quadre aeri de Josefina Castro i Daniel Ortiz. Tot i que no és el primer cop que els Tirallongues col·laboren en muntatges escènics sí que és el primer cop que afronten un d’aquesta envergadura. Han hagut d’explorar una vena artística molt diferent a la que mostren habitualment a la plaça: «ha estat complex perquè hem hagut de canviar el xip», diu Traus. De portar les mans despreocupadament a les butxaques a coreografiar qualsevol moviment. Però ha estat enriquidor per a a una colla castellera en plena «reconstitució» després de la pandèmia. Traus només té paraules d’agraïment per «l’esforç i la implicació d’una colla que aspira, sobretot, a poder tornar a aixecar castells i que vol «aprofitar al màxim» aquest aparador que els converteix en pioners: «no hi ha cap colla castellera que hagi fet un espectacle d’aquest tipus». A la plaça, i entre els 80 castellers, l’enxaneta de 4 anys, l’Ona, la participant més jove que compartirà focus amb castellers de totes les edats, els més grans de gairebé 75 anys.