Un brindis per reconèixer qui ha fet possible fer-ne 25

Ahir, per si algú no ho sabia, Jordi Fosas, l’actual director artístic de la Mediterrània, va explicar que ara fa 25 anys ell també hi era, a la fira. Com a públic. Després d’uns anys de ballar-la i trepitjar-la com a programador, des del 2019 és al capdavant d’un equip que ahir brindava per una edició, la primera en dos anys sense restriccions però, sobretot, alçava la Cervesa Guineu -patrocinadors del certamen- per celebrar la reunió d’alguns dels màxims responsables polítics i professionals del mercat al llarg de la seva -intensa- història. Fosas va remarcar l’atreviment d’uns iniciadors que «van posar sobre la taula que el material d’arrel es podia treballar creativament». El resultat?. Una Mediterrània que és un mercat «estratègic consolidat» en el qual participen més d’un miler de professionals. Fosas, que va subratllar que la fira és un aparador de quatre dies, sí, però un obrador durant 361 dies més, va aplaudir la feina dels anteriors responsables del mercat perquè «cadascú va posar el seu gra de sorra per tenir ara aquesta fira». No va oblidar ni Manresa ni el seu equip actual.

Entre els assistents, els excalcaldes Josep Camprubí i Valentí Junyent; els exdirectors generals de Cultura Popular, Ferran Bello, Ramon Fontdevila (també com a exregidor de Cultura) i M. Àngels Blasco; els exregidors Ignasi Perramon i Joan Calmet; i els exdirectors artístics Jordi Bertran (també exgerent), Toni Xuclà i David Ibáñez. I els actuals, la gerent Lídia Hinojo, el mateix Fosas, la regidora Anna Crespo, la directora general de Cultura Popular, Adelaida Moya i l’alcalde de Manresa, Quim Aloy. No hi era tothom però ahir les encaixades i abraçades, els records i les anècdotes van sobrevolar una inauguració protocolària fora de cotilles. Moya va subratllar com d’especial és aquesta Mediterrània pels «25 anys i perquè recuperem el carrer, l’escenari natural de la cultura popular» i va agrair a Manresa l’aposta per la continuïtat de la fira: «no passa a tots els municipis». Aloy recollia el guant i afirmava que entre la capital del Bages i la Mediterrània «hem creat un matrimoni indissociable», convidava el públic a viure la fira i anticipava el brindis per «reconèixer totes les persones que l’han fet possible».