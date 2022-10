En Jordi té 55 anys i un cromosoma de més que li provoca des del dia que va néixer un endarreriment intel·lectual que coneixem com a síndrome de down. Per la resta, és un home feliç a qui li encanta compartir estones amb la família i amb els companys del Taller Coloma de Berga. La història del Jordi l’explica la surienca Montse Peralta en el conte T’estimo molt, princesa!, il·lustrat per la manresana Jèssica Valentín, que veurà la llum si la campanya de micromecenatge en marxa arriba a bon port. L’objectiu és arribar als quatre mil euros i encara queden dies, fins al 15 d’octubre, per participar-hi a través de la pàgina edita.cat. Com és preceptiu en aquest tipus de finançament de petits projectes, cada aportació té la seva recompensa.

«El Jordi és el meu cosí i fa temps que tinc ganes de publicar un conte que explica com és el seu dia a dia i les aficions i els gustos que té», explica Peralta, que fa quatre anys va publicar Héroes de batalla, un conte ambientat en un hospital i amb l’humor terapèutic com a argument. «Amb aquest nou àlbum, volem transmetre l’alegria que desprèn el Jordi i fomentar la inclusió social de les persones amb síndrome de down», afegeix l’autora. El conte il·lustrat tindrà 28 pàgines, tapa dura i la publicació es realitzarà a través del segell editorial El Cep i la Nansa. Perquè sigui realitat, però, cal fer pujar encara el marcador fins l’objectiu econòmic anhelat.