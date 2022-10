El Palau Robert de Barcelona acollirà de l’11 d’octubre al 29 de gener l’exposició ‘Modernitat de Gabriel Casas Galobardes’, una producció de la Fundació Palau de Caldes d’Estrac que el mes de febrer de l’any vinent formarà part del programa de l’11è Festival de Fotografia FineArt d’Igualada. El muntatge que revisita la trajectòria del fotògraf barceloní està comissariat per Julià Guillamon.

Gabriel Casas Galobardes (1892-1973) ha passat a la història de la fotografia catalana pel treball que va dur a terme abans que la victòria feixista a la guerra espanyola el postergués a l’oblit. En els anys previs al conflicte, però, va ser un dels grans retratistes de la Barcelona que s’obria al món a través d’esdeveniments com l’Exposició Internacional del 1929 i que incorporava elements de la modernitat urbana.

L’exposició mostra un centenar de fotografies reproduïdes en gran format que mostren el treball de Casas en àmbits com l’esport, la nit barcelonina, l’oci i l’espectacle, la puixança del turisme i la crua realitat del barri Xino. Les imatges del barceloní van aparèixer en revistes com Imatges i van revelar la categoria d’un renovador del fotoperiodisme.

Per contextualitzar el treball de Casas, l’exposició que es va estrenar a la primavera a la Fundació Palau exhibeix objectes com un Bugatti baby en l’àmbit dedicat a les curses de cotxes i l’autòdrom de Terramar. El recorregut per les diferents sales ofereix a l’espectador una perspectiva de la Barcelona que entrava en la modernitat amb tot el glamour i, també, les misèries pròpies de l’època.