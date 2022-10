La companyia igualadina Teatre Nu i el director calafí Josep Maria Mestres van rebre ahir diverses nominacions als 28ns Premis Butaca del teatre català, que es lliuraran el 14 de novembre a Premià de Mar. Fins al dia 7 del mes vinent, la pàgina web premisbutaca.cat és oberta a tothom qui vulgui votar els seus favorits.

Teatre Nu té dues candidatures com a companyia productora de l’obra La dona del tercer segona: una en la categoria de Millor espectacle de petit format i una altra per Àurea Márquez en l’apartat de millor actriu. Per la seva part, el calafí Josep Maria Mestres ha estat nominat per la direcció de L’oreneta, de Guillem Clua.

Cantando bajo la lluvia (10), Animal negre tristesa (6), L’Oreneta (6), La Honte (6) i El pes d’un cos (5), lideren el ranking de nominacions, on hi ha candidatures per a 33 espectacles escènics.