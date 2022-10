L’entitat manresana Xàldiga proposa per a avui una trobada de bestiari i una doble cercavila. Al matí, sense foc i amb bèsties d’arreu de Catalunya, que quedaran exposades al claustre del Museu Comarcal, i al vespre, una cercavila amb enceses de lluïment de les colles convidades que acabarà amb una encesa conjunta. La itinerància del matí començarà a les 12 del migdia en un recorregut que anirà de la plaça de la Fira (Sant Domènec) al claustre del Museu Comarcal. Allí, a les 12 del migdia, una norantena de joves alumnes del Conservatori que formen les Orquestres Juvenil i Simfònica, dirigida per Jordi Coll, i la Banda Simfònica, amb la batuta de Naüm Monterde, compartiran escenari per revisar les músiques del correfoc.

La segona cercavila començarà a les 19.30 h i anirà del claustre del Museu Comarcal a la plaça de Crist Rei. Acompanyant la bèstia amfitriona, Asmodeu (Xàldiga), el públic trobarà Abraxas (dels Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga de Palau-solità i Plegamans), Boc de Can Vernet (dels Diables de Sant Cugat), Folqui de Foc (del Folcat Diabòlic de l’Hospitalet de Llobregat), Helena Muarena o Sirena Diabòlica (de la Colla de Diables Tronats de Mar de Vilanova i la Geltrú) i Víbria Trempada (de Badalona Bèsties de Foc)