Un espectacle de flamenc que comença amb el bailaor pedalant en una bicicleta estàtica ja es veu que no serà un espectacle de flamenc convencional. Però és que a l’Israel Galván l’època de ser convencional, ortodox, canònic i purista ja li va passar i sobre l’escenari, com va demostrar anit a la fusta del Kursaal, hi ha més humor que desgarro, més joia que pena, una mirada lúcida i conscient a l’art de ballar que va culminar en companyia d’una quarantena de joves cantaires de l’Escolania de Montserrat. Tot i que la platea no estava plena, el muntatge Seises va ser celebrat amb entusiasme.

Concebut com un dels muntatges estrella de la Mediterrània d’enguany, l’homenatge de Galván al ball tradicional de Los Seises que s’interpreta tres cops l’any a la catedral de Sevilla, i que el va impressionar quan era nen i acudia a veure com el ballaven altres nens, es va convertir en un recorregut estètic i sensitiu per un cert imaginari de la capital andalusa que inclou des del ball a la música de Scarlatti i l’hiperrealisme de les figures de Velázquez, així com els contrastos entre la passió amorosa, el dolor i el martiri del cos.

En les dues primeres parts del muntatge, i acompanyat per altres intèrprets tant en l’apartat instrumental com la dansa i el toc de castanyoles, Galván va exhibir una màgia iconoclasta que va seduir l’auditori. En el tram final de la vetllada, va aparèixer en escena l’Escolania, que ja va acompanyar el ballarí sevillà en l’estrena de la peça al darrer Festival Grec de Barcelona. En un to més íntim i contingut, el ball de Galván es va compassar al pas melòdic de cançons com El cant dels ocells en un protagonisme compartit que va invocar la innocència de la infantesa.