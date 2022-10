La gran novel·la d’Anna Seghers sobre l’exili durant la Segona Guerra Mundial, «Tránsito», torna a les llibreries amb una reedició que la força del text original i la geopolítica actual mantenen terriblement vigent.

L’entrada de les tropes nazis a París el juny del 1940 deixa el protagonista de Tránsito, un jove alemany que ha fugit dues vegades dels camps de concentració, en terra de ningú. Sol, sense estatus legal i amb un futur enfosquit a banda i banda de l’oceà, el protagonista emprèn a desgana un exili incert que el durà fins al port de Marsella i ocuparà la identitat i la documentació d’un misteriós personatge.

Nua de tota èpica, la novel·la pren com a base la veu d’un narrador desencisat i atrapat en una teranyina de visats, consolats, paperassa i uns vaixells de destí incert, com en el cas de la nau que obre la primera pàgina del relat. No en va, un dels punts més sorprenents del llibre són precisament els silencis en què embolcalla bona part del desenvolupament de la guerra, ocultant la història en majúscules rere un eixam de drames singulars a petita escala que catapulten la trama.

Publicat originàriament l’any 1944, aquest llibre profundament humà ofereix una lectura particular alhora que universal del drama dels refugiats de guerra.