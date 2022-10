A Europa hi ha destacats museus dedicats al cinema, com la Mole Antonelliana de Torí, la Deutsche Kinemathek de Berlín i la gloriosa Cinematèque Française, fundada per Langlois i Franju el 1936. A Catalunya en tenim un que ens honora, l’instal·lat a Girona, a l’antiga Casa de les Aigües, un edifici de finals del XIX, al carrer de la Sèquia, ben al costat del Mercadal. El seu origen és la col·lecció que durant més de 30 anys va anar aplegant el cinèfil Tomàs Mallol i que l’Ajuntament gironí va adquirir el 1994.

En Tomàs Mallol restava fascinat a la infantesa amb les sessions de cinema que es feien al seu poble de Sant Pere Pescador, i ben aviat es va interessar per la fotografia i pels aspectes tècnics de les projeccions. Dins de l’amateurisme va rodar El pastor de Can Sopa (1956) en pas de 9,5 mm i 31 curts més fins al 1977. La seva única incursió en el professionalisme va ser d’ajudant de fotografia a la coproducció italoespanyola Su propio destino (Giovane Canaglia, 1958), de Giuseppe Veri. La passió pel col·leccionisme i la lectura del clàssic Arqueología del cine, de C. W. Ceram, el van portar a acumular un gran nombre d’objectes del precine i dels primitius del setè art, que avui mantenen una gran potència didàctica i un motiu més per visitar la ciutat de la nau més ampla d’una església gòtica, del Tapís de la Creació i el call jueu. Si voleu saber de primera mà tota la vida d’en Mallol, les seves memòries es titulen precisament Si la memòria no em falla, i van ser publicades per CCG el 2005.

El museu gironí ens proporciona coneixements de tots aquells artefactes que van anar aplanant el camí cap al cinema. Un dels més coneguts és la llanterna màgica, una cambra obscura que, per mitjà d’un joc de lents, projectava unes transparències pintades en plaques de vidre. Va donar origen als espectacles de fantasmagories, en els quals apareixien fantasmes, dimoniots, dracs i monstres, per fer por a un públic innocent.

Quan es va descobrir el fenomen de la persistència retiniana, segons el qual una imatge roman a la retina una dècima de segon abans de desaparèixer i es crea la sensació de moviment amb una certa velocitat de presentació, surten aparells com el fenaquistoscopi, que era un disc giratori amb imatges de les diferents fases d’una animació, el zoòtrop de tambor circular i el molt similar praxinoscopi del francès Emile Reynaud.

Admirem els experiments d’Eadward Muybridge, descomponent fotogràficament la cursa d’un cavall, els d’Étienne-Jules Marey amb la seva escopeta fotogràfica, així com el kinetoscope de Thomas Alva Edison, un sistema en el qual una sola persona visualitzava per un forat una cinta de 35 mm amb perforacions per ser arrossegada.

I arriba el moment de la primera sessió pública de l’espectacle, el 28 de desembre del 1895, al Salon Indien del Grand Café de París. Els germans Lumière projecten escenes de sortida d’obrers de la seva fàbrica, del tren entrant a l’estació de La Ciotat i han rodat el primer curt de ficció humorística, quan el trapella aprenent de fuster Benoît Duval rega Louis Clerc, el jardiner de la casa.