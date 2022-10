Es pot aprendre a tocar la guitarra, el baix, el teclat o la bateria a l’institut? És el que intenta el projecte Rockin, que impulsen les Cases de la Música (aquí la Casa de la Música de Manresa, que gestiona la sala Stroika), i que des del principi de curs ja està en marxa als instituts Sis de Manresa (situat al barri del Xup) i Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós de Bages. El projecte està pensat perquè els alumnes de secundària aprenguin a tocar de manera autònoma i al seu ritme aquests instruments de música moderna. Un aprenentatge basat en la pràctica, a través de les noves tecnologies i una nova metodologia pedagògica.

La idea dels seus promotors és «revolucionar» els mètodes d’aprenentatge per transformar amb la implantació del Rockin la tradicional aula de música dels instituts. L’objectiu, a més de «democratitzar l’accés a la cultura», és que l’alumnat acabi l’ESO «sabent tocar l’instrument, fer les seves pròpies cançons, tocar en grup, organitzar concerts i festivals i actuar en directe».

Les Cases de la Música són qui doten els instituts dels diferents instruments que empraran els alumnes (guitarra, baix, teclat o bateria) i, també, dels programes informàtics necessaris per dur a terme aquesta activitat. A banda d’oferir un programa d’acompanyament als docents per a l’aplicació pedagògica del projecte.

Amb videojocs didàctics

El Rockin s’acompanya de programari informàtic i videojocs didàctics. I, un cop adquirits els coneixements bàsics d’instrument, de seguida s’introdueix la pràctica en grup. Del projecte educatiu posat en marxa per la xarxa de les Cases de la Música ja en formen part 22 centres educatius d’arreu de Catalunya: 12 a Barcelona i 10 a la resta del territori. Al Bages va començar a rodar a principis d’any, aquest inici de curs s’ha començat a implementar a dos centres educatius de la comarca.

La regidora de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, va visitar aquesta setmana l’institut Sis de Manresa per veure com ha començat a treballar l’alumnat amb aquesta nova tecnologia. Crespo destacava la capacitat transformadora del Rockin: «Estem parlant d’un projecte que neix de l’àmbit de la cultura i estableix vincles directes amb els centres educatius per tal de transformar l’aprenentatge de la música, una bona manera de generar afició a la música i no perdre talent».

La Casa de la Música de Manresa és un projecte compartit per l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa.